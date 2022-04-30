Bağdat Caddesi'nde ortalık karıştı! Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi - Haberler

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Bağdat Caddesi'nde ortalık karıştı! Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor taraftarları şampiyonluk sonrası Kadıköy Bağdat Caddesi'ne Trabzonspor bayrağı asmak istemeleri, Fenerbahçe taraftarları tarafından engellendi. Çıkan olaylar sonrası bordo-mavili taraftarları cadde boyu kovalayan Fenerbahçe taraftarı, bordo-mavi bayrakları ele geçirdi.

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun 35. haftasında, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi. Bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar Türkiye'nin bir çok ilinde şampiyonluk coşkusunu yaşamak için sokaklara indi. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ise Fenerbahçeli taraftarlar ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı.

FENERBAHÇE TARAFTARI, TRABZONSPOR BAYRAĞINI ELE GEÇİRDİ

Trabzonspor bayrağını caddeye asmak isteyen bordo-mavili taraftarlara sarı-lacivertli taraftarlar izin vermedi. Trabzonsporluların, tezahürat yapması ve kutlamalarına tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, bordo-mavi bayrakları da ele geçirdi. Tarafların bir süreli tartışması daha sonra kavgaya dönüşürken, araya giren vatandaşlar tarafından taraflar sakinleşti.

Bağdat Caddesi'nde ortalık karıştı! Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi

Bağdat Caddesi'nde ortalık karıştı! Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi

Bağdat Caddesi'nde ortalık karıştı! Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi

Haberler.com - Spor

Bağdat Caddesi, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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