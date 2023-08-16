Bağcılar'da Spor Tesisleri ve Branşları Arttı, Sporcu Sayısı Yükseldi

Bağcılar Belediyesi'nin hizmete sunduğu tesislerle birlikte ilçede gençlerin ve çocukların spora olan ilgisi arttı. Geçen yıl 12 olan tesis sayısı 16'ya çıkarken 8 olan branş sayısı ise 17'ye yükseldi. Tesis ve branşlardaki bu artış sporcu sayısına da yansıdı. 2022'de 3 bin 328 olan sporcu sayısı 8 bin 674 oldu.

Bağcılar Belediyesi'nin hizmete sunduğu tesislerle birlikte ilçede gençlerin ve çocukların spora olan ilgisi arttı. Geçen yıl 12 olan tesis sayısı 16'ya çıkarken 8 olan branş sayısı ise 17'ye yükseldi. Tesis ve branşlardaki bu artış sporcu sayısına da yansıdı. 2022'de 3 bin 328 olan sporcu sayısı 8 bin 674 oldu.

Bağcılar'da gençler ve çocuklar Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezlerinde zaman geçiriyor. Bu mekanlarda buluşan ilçe sakinleri, eğitmenler gözetiminde yeteneklerini keşfediyor. Spora ilginin yüksek olduğunu gören Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir hem tesis hem branş sayısında artışa gitti. 12'den 16'ya çıkarılan spor tesislerinde 8 olan branş da 17 oldu. Basketbol, BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu), pilates, fitness, taekwondo, karate, okçuluk ve wushu'nun yanına voleybol, jimnastik, PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu), POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), bekçilik, masa tenisi, olimpik okçuluk, judo ve e-spor eklendi.

Sporcu sayısı 3 bin 328'den 8 bin 674'e çıktı

Tesis ve branş sayısı artınca bu sporcu sayısına da yansıdı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre; 2022'de 3 bin 328 olan sporcu sayısı 8 bin 674 oldu. Gençlerin özellikle yoğun ilgi gösterdiği spor branşlarında 4 bin 92 katılımcıyla fitness, ilk sırada geliyor. Bu sayı geçen sene 2 bin 318'di. Geçen yıla göre diğer spor dallarında da artış göze çarpıyor. 176 olan basketbol sporcusu sayısı 514, 139 olan taekwondocu sayısı da 351 oldu.

"Amacımız sporu sevdirmek"

Binlerce ilçe sakinini sporla buluşturduklarını söyleyen Özdemir, "Gençlerimiz spordaki hedeflerini gerçekleştirmesi için yeni ortamlar hazırlıyoruz. Amacımız sporu sevdirmek, onlara daha güzel bir gelecek sağlamak. Biz her zaman gençlerin yanındayız. Hizmetlerimiz giderek artacak" dedi. - İSTANBUL