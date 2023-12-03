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Bağcılar'da düzenlenen 'Futbolun Babaları' turnuvası sona erdi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 'Futbolun Babaları' programının kapanış törenine katıldı. Yıldıztepe MEFO takımı şampiyon oldu.

İSTANBUL, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi'nin 2'ncisini düzenlediği "Futbolun Babaları" programının kapanış törenine katıldı. Eski hakem Ahmet Çakar'ın yönettiği ve büyük heyecanın yaşandığı final maçının sonunda şampiyon olan Yıldıztepe MEFO, kupasını Bakan Bak'ın elinden aldı.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Futbolun Babaları" turnuvası sona erdi. Kapanış törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve sporseverler katıldı.

ŞAMPİYON TAKIM PENALTI VURUŞLARINDA BELLİ OLDU

Mahmutbey Stadyumu'nda oynanan final maçında Yıldıztepe Spor ile Yıldıztepe MEFO karşı karşıya geldi. Spikerliğini Ertem Şener'in yaptığı maçı eski hakemlerden Ahmet Çakar yönetti. Renkli görüntülerin yaşandığı final maçını izleyenler arasında ise eski milli futbolculardan Nihat Kahveci ile Ahmet Dursun da vardı. Yoğun bir tempo ve heyecan içinde geçen maçta takımlar, birincilik için ter döktü. 1-1 skorla biten maçın ardından penaltı vuruşlarında rakibini 5-4 yenen Yıldıztepe MEFO şampiyon oldu. Büyük bir coşkunun yaşandığı stadyumda hem şampiyonu hem de birincilik için mücadele eden takımları tebrik eden Bak ile Özdemir birlikte kupa ve madalyaları takdim etti.

SPOR ALANINDA ÖNEMLİ ATILIMLAR YAPTIK

Çok keyifli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Özdemir, "Sene başında birincisini düzenlemiştik. Mahalle takımlarından oluşan 32 takım katıldı. Hepsi eskiden toprak sahalarda oynayan ve geçmiş kültürü olan takımlar. Onları tekrar canlandırabilme fırsatımız oldu. Bağcılar'daki 40 yaş üstü babalar oynadı. 'Futbolun Babaları' ismi de oradan geliyor. Eski anıları canlandırmak, gazozuna maçları tekrar burada hayata geçirebilmek bizim için çok keyifliydi. Bağcılar'da sporu hayatımızın merkezine aldık. Özellikle gençlik ve spor alanında önemli atılımlar yaptık. Göreve geldiğimiz ilk günlerde yaptığımız işlerden birisi müstakil Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü kurmak olmuştu. Tesisleşme açısından da çok ciddi adımlar attık. Bakanımız da Bağcılar'a özel önem gösteriyorlar. Buradaki büyük bir gençlik potansiyelini en güzel şekilde ayağa kaldırmak adına bakanımızın çok ciddi gayretleri ve iradesi söz konusu. Bakanlığımızdan tesisleşme adına çok büyük destekler alıyoruz. Sporun dostu ve sporcu bir Cumhurbaşkanı ile sporun içinden gelen bir bakanın olduğu ülkede spor yapan ve gençliğinde futbol oynamış bir belediye başkanı olarak bizler sporu hayatın içerisine, en merkezine alan bir boyutta destekliyoruz" dedi.

32 TAKIM 7 HAFTA BOYUNCA MÜCADELE ETTİ

Ekim ayında başlayan turnuvada esnaf, polis ve öğretmen gibi farklı kesimlerden ilçe sakinleri forma giydi. Takımlar, her Pazar günü Mahmutbey Stadı'nda karşı karşıya geldi. 32 takımın mücadele edeceği Turnuva tam 7 hafta sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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