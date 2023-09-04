Bağcılar Belediyesi Ev Sahipliğinde Türkiye Yüzyılı Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı

BAĞCILAR Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Uluslararası Satranç Turnuvası başladı. Bir hafta sürecek turnuvada aralarında görme engellilerinin de bulunduğu 4 farklı grupta 16 ülkeden 470 satranç sporcusu derece yapabilmek için ter dökecek.

Bağcılar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Uluslararası Satranç Turnuvası bugün başladı. Göztepe Spor Kompleksi'nde gerçekleşen turnuvanın açılışına Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir eşiyle birlikte katıldı. Açılış saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bir hafta sürecek turnuvada 4 kategoride 16 ülkeden 470 sporcu, yeteneklerini sergileyecekler. 9 Eylül'de sona erecek turnuvada başarılı olan sporculara kupa, madalya ve ödülleri takdim edilecek.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, turnuva açılışında yaptığı konuşmada, ' Bağcılar Belediyesi olarak çok genç nüfusa sahip olan, 200 bine yakın gencin yaşadığı bir ilçe olarak böylesine organizasyonları önemsiyoruz. Özellikle gençlerime, çocukların belediye başkanıyız mottosunu her daim dile getiriyoruz. Bu anlamda da gençlerimizi hem hayatın içerisinde tutacak hem onların gelecekle ilgili gelişim süreçlerine katkı sunacak etkinliklere ev sahipliği yapmak bizler için çok büyük bir mutluluk' dedi.

'200 BİNE YAKIN GENCİN YAŞADIĞI BİR İLÇE OLARAK BÖYLESİNE ORGANİZASYONLARI ÖNEMSİYORUZ'

Özdemir, 'Önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu anlamda hem Gençlik Spor Bakanlığı'na hem de Türkiye Satranç Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. 16 ülkeden 60'ın üzerinde uluslararası sporcunun yanı sıra toplamda 470 sporcu ter dökecek. Finalde büyük ödüllerimiz de olacak.

Özellikle Bağcılar Belediyesi olarak çok genç nüfusa sahip olan, 200 bine yakın gencin yaşadığı bir ilçe olarak böylesine organizasyonları önemsiyoruz. Bu anlamda da gençlerimizi hem hayatın içerisinde tutacak hem onların gelecekle ilgili gelişim süreçlerine katkı sunacak etkinliklere ev sahipliği yapmak bizler için çok büyük bir mutluluk. Önemli bir organizasyon, uluslararası niteliği olan bir organizasyon. İnşallah ilçemizden de birçok yeni sporcumuzun da bu spora kazandırılmasını arzu ediyoruz. Buradan çıkacak değerlerimizin ilerleyen süreçte ülkemizi uluslararası alanda da önemli bir şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Hemen akabinde 9-10 Eylül'de 3'e 3 şekilde düzenlenecek sokak basketbolu turnuvası düzenleyeceğiz. Gençlerimizin öz güvenini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah sonraki süreçte sürdürülebilir bir şekilde de satranç sporunun ilçemizde yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda ilçemizin örnek ve lider olmasını arzuluyoruz. Bu yönüyle hem ilçemiz adına hem de ülkemiz adına önemli bir adım atmış olduğumuza inanıyoruz? dedi.

'9 TURUN 7'SİNİ KAZANIRIM DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Satranç turnuvasına katılan Robin Çoban, 'Bu benim 2 yıl sonraki ikinci turnuvam olacak. Biraz heyecanlıyım. Fakat iyi hazırlandığımı düşünüyorum. İyi bir derece yapabilirim. Sonuçta iyi olan kazanacak. 9 turun 7'sini kazanırım diye düşünüyorum' diye konuştu.

Turnuvaya katılan Mehmet Tunahan Oyan ise 'Hedefim ulusal Satranç turnuvalarına katılmak. Kariyerimi daha ileri seviyeye taşımak. 9 yaşındayım, 5. sınıfa geçtim. Turnuvaya beni ilk önce ablam kaydetti. Bir de gelişimime destek olması için de tercih ettim. Birincilik istiyorum. Diğer turnuvalarda da birinciliği getirmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

'EĞLENMEK İÇİN KATILDIM'

Eğlenmek için turnuvaya katıldığını söyleyen İlker Orkin de '10. sınıfa geçeceğim. Pek bir hedefim yok. Çok satranç oynayan biri değilim. Eğlenmek için katıldım. Güzel bir karşılaşma olur inşallah. İlk ona girmek istiyorum. Ödül almak istiyorum. Derece yapmak istiyorum' dedi.

İstanbul'da yaşayan İran vatandaşı Behnam Bayatfar ise 'Çok iyi bir turnuva, çok kişi geliyor farklı ülkelerden. Ben satrancı ve satranç oynamayı çok seviyorum. Türkiye'de yaşıyorum, turnuva için buraya geldim' şeklinde konuştu.