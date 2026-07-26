Badmintonda çifte zafer

Çankırı'da düzenlenen Badminton Anadolu Ligi Grup Müsabakalarında mücadele eden Sivas temsilcileri önemli bir başarıya imza attı.

Çankırı'da gerçekleştirilen Badminton Anadolu Ligi Grup Müsabakaları sona erdi. Organizasyonda Sivas'ı temsil eden kız ve erkek badminton takımları başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Grup müsabakalarında rakiplerini geride bırakan her iki takım da gruplarını birinci sırada tamamlayarak yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Elde edilen sonuçlarla Sivas ekipleri, 1-3 Ağustos 2026 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı