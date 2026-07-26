Haberler

Badmintonda çifte zafer

Badmintonda çifte zafer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı’da düzenlenen Badminton Anadolu Ligi Grup Müsabakalarında mücadele eden Sivas temsilcileri önemli bir başarıya imza attı.

Çankırı'da düzenlenen Badminton Anadolu Ligi Grup Müsabakalarında mücadele eden Sivas temsilcileri önemli bir başarıya imza attı.

Çankırı'da gerçekleştirilen Badminton Anadolu Ligi Grup Müsabakaları sona erdi. Organizasyonda Sivas'ı temsil eden kız ve erkek badminton takımları başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Grup müsabakalarında rakiplerini geride bırakan her iki takım da gruplarını birinci sırada tamamlayarak yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Elde edilen sonuçlarla Sivas ekipleri, 1-3 Ağustos 2026 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor

Evlerini istila ettiler! Bir aile kabusu yaşıyor
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez

Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz

Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: İşletme sahipleri yandı
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş