Badmintoncu ikizler olimpiyat şampiyonluğuna göz kırptı

- Badmintoncu ikizler gözlerini olimpiyat şampiyonluğuna dikti

Irmak Rana Yemişen : "Kardeşimin zihnini okuyabiliyorum diyebilirim"

Yağmur Tuana Yemişen : "Maçlarda strese girdiğim zaman beni bir tek kardeşim anlayabiliyor"

"Ablamız sayesinde başladık, onun yolunda yürüyoruz"

Antrenör Volkan Şener: "Sadece antrenmanlarda değil, antrenman dışında da hep beraberler"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli ikiz kardeşler Irmak Rana ve Yağmur Tuana Yemişen, Avrupa Badminton Şampiyonası U17 Puan Turnuvası'nda elde ettikleri şampiyonluğun ardından gözlerini olimpiyatlara çevirdi. Her anlarını birlikte geçiren ikizler, birbirlerinin ne hissedip, neler yapabileceğine kadar her şeyi anlayabildiklerini söyleyerek, ikiz olmalarının başarıyı getirdiğini ifade etti.

Eskişehirli ikizler Irmak Rana ve Yağmur Tuana Yemişen, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası U17 Puan Turnuvası'nda şampiyon olarak dikkat çekti. Yaklaşık 8 yıldır ilgilendikleri badmintona eski milli sporcu ve Avrupa şampiyonu olan ablalarının desteğiyle başlayan ikiz kardeşler, onun yolundan yürüyerek, başarılarını katlamak istediklerini söyledi. İkiz olmaları sebebiyle birbirlerini çok iyi anladıklarını dile getiren ikizler, hedeflerini büyüttüklerini, olimpiyat şampiyonu olmak istediklerini söyledi.

Irmak Rana: "Kardeşimin zihnini okuyabiliyorum diyebilirim"

Kardeşiyle beraber Hırvatistan'da elde ettiği başarı hakkında konuşan Irmak Rana Yemişen, başarılarının en büyük sırrının ikiz olmaları olduğunu belirtti. Maç içerisinde birbirlerini çok iyi anladıklarını ve aynı şeyleri hissettiklerini dile getiren Rana Yemişen, "Çok mutluyum, kendi yaş kategorimizde olmayan U17 kategorisinde derece yapmak büyük mutluluktu. Kardeşimle doğduğumuzdan beri beraber olduğumuz için tabii ki ayrı bir mutlu hissediyorum. Kardeşimin zihnini okuyabiliyorum diyebilirim. Çünkü diğer arkadaşlarıma göre daha yakın ve daha anlaşabileceğim biri olduğu için çok iyi oluyor. Kardeşimle beraber ileride olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Şimdilik hedef turnuvamız ise 15 yaş kategorisinde başarı elde edebilmek" dedi.

Yağmur Tuana: "Maçlarda strese girdiğim zaman beni bir tek kardeşim anlayabiliyor"

İkiz olmanın kendileri için çok avantajlı olduğunu aktaran Yağmur Tuana Yemişen, aynı şeyleri hissettikleri için, aynı reaksiyonları gösterdiklerini sözlerine ekledi. Maç içinde ve dışında her zaman birbirlerine destek olduklarının altını çizen Tuana, "Çok değişik duygular hissediyorum. Bu bizim yurt dışındaki ilk başarımızdı, çok heyecanlı ve gururluyum. Kardeşimle aynı takımda olmak benim en çok isteyeceğim şeydir. Zaten her zaman beraberdik, doğduğumuzdan beri beraberiz zaten. Okuldayken, okuldan çıkınca, antrenmanlarda ve yatarken de kardeşimle beraberiz. İkiz kardeşimle badmintonda ayrı bir ilişkim oluyor. Maçlarda strese girdiğim zaman beni bir tek kardeşim anlayabiliyor. Birbirimizi sakinleştirerek, motive ediyoruz. Ne hissetsem kardeşim yanımda oluyor, yani her şeyde beraberiz. Ablamdan aldığımız çok şey var. Aslında baştan itibaren ablamız ve hocamızın desteğiyle çok yere geldik. Ablam yardım edebileceği kadar yardım ediyor ve bize bilmediklerimizi öğretiyor. Ablam bizim danışmanımız gibi bir şey, o önceden bu şeyleri gördüğü için bize her koşulda destek oluyor. Zaten o da Avrupa şampiyonu olmuştu, bize de her şekilde yardımı dokunuyor. Ablamız sayesinde başladık, onun yolunda yürüyoruz. Bizim hedeflerimize ulaşmamız için yurt dışına gitmemiz lazım, gidebilmek içi de sponsor lazım. Eğer sponsor bulabilirsek yurtdışına daha çok gideriz. Böylece hem başarılarımız hem de tecrübemiz artar" şeklinde konuştu.

Volkan Şener: "Sadece antrenmanlarda değil, antrenman dışında da hep beraberler"

İkiz kardeşlerin başarıları ile gururlandığını söyleyen Antrenör Volkan Şener, gelecekte olimpiyat şampiyonluğunu elde etmek istediklerini söyledi. Kardeşlerin her dakika beraber olmasının başarılarında çok önemli olduğunu belirten Şener, şu açıklamaları yaptı:

"Maçlarımız Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapıldı. Zor bir fikstürden sonra şampiyon olduk. İkiz olmalarının en büyük avantajı çiftlerde birbirlerini çok iyi anlıyorlar ve uyumlarıyla birbirlerini tamamlıyorlar. Hedefimiz istikametinde puan turnuvasında Avrupa şampiyonasında seri başı olma konusunda bayağı yol kat ettiler fakat daha birçok turnuvaya gitmek gerekiyor. Gidip, en güzel neticelerle seri başı olup, Avrupa şampiyonluğunu almak istiyoruz. Gelecekte de hedefimiz olimpiyat şampiyonluğudur. İkiz olmalarının şöyle bir avantajı var; sadece antrenmanlarda değil, antrenman dışında da hep beraberler. Evde maç yorumlamadan tutun sabah hazırlanmalarından yemeklerine kadar beraberler, bu da profesyonelliği getiriyor. Profesyonel oldukları için de şansa dayalı değil, çalışmaya ve disipline dayalı olarak, derece yapıyorlar."