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Afyonkarahisar'da Okul Sporları Gençler Badminton İl Birinciliği Tamamlandı

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Badminton İl Birinciliği müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonunda heyecan dolu müsabakaların ardından tamamlandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Badminton İl Birinciliği müsabakaları, Tınaztepe Spor Salonunda heyecan dolu müsabakaların ardından tamamlandı.

Erkeklerde, Kamil Miras Anadolu Lisesi birinci, Spor Lisesi ikinci, İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çay Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Kızlarda ise Spor Lisesi birinci, Kamil Miras Anadolu Lisesi ikinci, Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi ve Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Düzenlenen ödül töreni ile sporculara kupa ve madalyaları verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Lisesi Gençlik Spor Spor Haberler

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