Babasının izinden giden dünya şampiyonu yeni başarılar için çalışıyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, antrenör ve milli sporcu babasının izinden giderek wushu kung fu sporuna başlayan 18 yaşındaki milli sporcu İrem Su Öztürk, 5 ay önce kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenörlük yapan babası Ayhan Öztürk'ün öğrencilerini küçük yaşlarda izlerken wushu kung fu sporuna ilgi duyan İrem Su, babasıyla antrenmanlara başladı.

12 yaşında lisansını alan ve 2024'ten itibaren milli takımda mücadele eden genç sporcu, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

Öztürk, 23-30 Nisan'da Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 5. Dünya Taijiquan Şampiyonası'nda chen stili kategorisinde dünya şampiyonu olurken tai chi jian stilinde dördüncülük elde etti.

Başarısının ardından yeni hedefler belirleyen milli sporcu, 13-17 Kasım'da Bolu'da düzenlenecek 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nda da altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Müthiş bir gurur ve mutluluk hissettim"

İrem Su Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır babasıyla birlikte antrenman yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İlk yarışmasına lisansını aldıktan bir yıl sonra katıldığını belirten Öztürk, başlangıçta sanda stilinde mücadele ettiğini, daha sonra babasının yönlendirmesiyle taolu tai chi stiline geçtiğini anlattı.

İlk başta bu stili istemediğini ancak zamanla sevmeye başladığını ifade eden Öztürk, "İnsan çalıştıkça ve emeklerinin karşılığını daha fazla aldıkça bu spora daha fazla tutku bağlıyor." dedi.

Spor hayatında çeşitli sakatlıklar yaşamasına rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini dile getiren Öztürk, 2024 yılında ilk kez milli takım deneyimi yaşadığını belirtti.

Dünya şampiyonasında elde ettiği derecelerin kendisi için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu yıl 5. Dünya Taijiquan Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu ve dünya dördüncülüğü elde ettim. Yarışmada 44 ülke, 440 sporcu vardı. Benim grubumda ise 16 ülkeden 18 rakibim vardı. Bu yolda çok fazla çalıştığım ve emek verdiğim için orada o dereceyi almak bana gerçekten her şeyi unutturdu. Sadece o ana odaklandım, müthiş bir gurur ve mutluluk hissettim."

Dünya şampiyonluğuyla babasını mutlu etmenin gururunu yaşadığını belirten Öztürk, başarılarını sürdürülebilir kılmak ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmeye devam etmek istediğini söyledi.

Baba-kız omuz omuza yeni başarılara hazırlanıyor

Antrenör Ayhan Öztürk de kızının başarılarından gurur duyduğunu ifade etti.

Kızıyla birlikte uzun süredir emek verdiklerini anlatan Öztürk, sporcusunun milli takımda yer almasına katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kızının sporla güçlü bir bağ kurduğunu dile getiren Öztürk, Balkan Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Kızının spor hayatına devam etmesini istediğini belirten Öztürk, şöyle dedi:

"Eğer bu sporu yapmak istiyorsa bu sporu devam ettirmesini isterim. Bizden sonra bir miras kalsın. Çünkü gerçekten bu sporda başarılı ve onu her zaman ülkesini gururla temsil eden milli sporcu olarak görmeyi isterim. Sonrasında da iyi bir antrenör olarak kendisinden daha iyi sporcular yetiştirmesini arzu ediyorum."

Kaynak: AA