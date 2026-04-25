Babadağ Ultra Maratonu'nda ilk gün tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz'in eşsiz doğasında gerçekleştirilen Babadağ Ultra Maratonu'nun ilk gün yarışları büyük bir heyecanla tamamlandı.

Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Rusya, Belçika, Ukrayna, Norveç, Polonya, İspanya, Bermuda, Avusturya ve Finlandiya başta olmak üzere toplam 15 ülkeden yaklaşık 100 yabancı sporcunun yer aldığı maratonda, rekabet üst seviyeye çıktı. Organizasyondaki heyecan 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek yarışlarla sona erecek.

Maratonun ilk günü, sabah saat 07.00'de start alan 56K ve 30K etaplarıyla başladı. Saat 08.00'de 15K Skyrunning Dragon, saat 10.00'da ise 26K Down Hill yarışları start aldı. Doğanın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen yarışlar, gün boyunca yüksek tempolu ve çekişmeli anlara sahne oldu.

İlk gün yarışlarının sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kategorilerde ilk gün dereceleri şöyle:

15K Skyrunning Dragon Genel Klasman ve Erkekler Kategorisi

1. İbrahim Güneş

2. Sadık Başar

3. Coşkun Keskiner

15K Skyrunning Dragon Kadınlar Kategorisi

1. Fatma Taş

2. Üzüm Sevgül Kaçak

3. Tuğba Akın

30K Parkuru Genel Klasman ve Erkekler Kategorisi

1. Aleksei Stepanov (Rusya)

2. Güngör Özege

3. Mehmet Türkmen

30K Kadınlar Kategorisi

1. Gülten Çerçi

2. Kateryna Vaselkova (İspanya)

3. Natalia Mamon (TR)

26K Down Hill Genel Klasman ve Erkekler Kategorisi

1. Mustafa Şahin

2. Özgür Arat

3. Mustafa Kartal

26K Down Hill Kadınlar

1. Olga Burnevskaia (Rusya)

2. Özlem Aktaş

3. Sevil Yavuzkılıç

56K Babadağ Ultra Genel Klasman ve Erkekler Kategorisi

1. Koray Het

2. Yevhenii Yermolenko (Ukrayna)

3. Hüseyin Gümüş

56K Babadağ Ultra Kadınlar Kategorisi

1. Serpil Baysal Budak

2. Ebru Çırakman

3. Nuran Gündoğdu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı