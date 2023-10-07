Baba Oğul Aynı Takımda Futbol Oynuyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı Çobanköyspor'da forma giyen baba oğul, birlikte aynı forma için ter döküyor. Baba Aleaddin Domaniç, oğlu Orhan ile aynı takımda oynamanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Oğul Orhan Domaniç ise babasıyla aynı takımda oynamanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Tavşanlı Çobanköyspor'da forma giyen baba oğul, birlikte aynı forma için ter döküyor.

Tavşanlı'da 35 yaşındaki golcü futbolcu Aleaddin Domaniç ve 15 yaşındaki oğlu Orhan Domaniç, aynı takımda birlikte mücadele ediyor. Orta sahada oynayan Orhan, forvet babası Aleaddin ile uyumlu bir şekilde sahada yer alıyor. Takım antrenörü Tamer Kıran, Orhan gibi genç bir yeteneğin geleceğe dönük umut verici olduğunu söyledi.

Aleaddin Domaniç: "Oğlumla aynı takımda oynamak çok güzel"

Baba Aleaddin Domaniç, oğlu Orhan ile aynı takımda oynamanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Domaniç, "Oğlumla aynı takımda oynamak benim için çok büyük bir mutluluk. Onunla birlikte sahada olmak, ona destek vermek çok güzel. Oğlumun futbola ilgisi küçük yaşlardan beri vardı. Onu futbolda görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

Orhan Domaniç: "Babamla aynı takımda oynamak benim için büyük bir gurur"

Oğul Orhan Domaniç ise babasıyla aynı takımda oynamanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Domaniç, "Babamla aynı takımda oynamak benim için çok büyük bir şans. Babamdan çok şey öğreniyorum. Onun gibi bir futbolcu olmak istiyorum" diye konuştu.

Takım antrenörü Tamer Kıran, Orhan'ın gelecek vadeden bir futbolcu olduğunu söyledi. Kıran, "Orhan, çok yetenekli bir oyuncu. Ona gerekli desteği sağlıyoruz. İnşallah Orhan, gelecekte çok iyi bir futbolcu olur" dedi. - KÜTAHYA