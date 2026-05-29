Haberler

Baba, Oğluna Evde Mini Futbol Sahası Kurdu

Baba, Oğluna Evde Mini Futbol Sahası Kurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de gece fırında, gündüz büfede çalışan Hüseyin Akıncı, futbolcu olmak isteyen oğlu Musab için evlerinin balkonunu mini sahaya dönüştürdü. Baba, oğluna hem antrenman yaptırıyor hem de iyi bir vatandaş olmayı öğretiyor.

İZMİR'de geceleri fırında, gündüzleri de işlettiği büfede çalışan Hüseyin Akıncı (40), futbolcu olma hayali kuran oğlu Musab Akıncı (10) için evlerinin balkonunu mini sahaya dönüştürdü. İşten geri kalan vaktinde oğluna antrenman yaptırdığını belirten Akıncı, "Musab'a her daim önce saygılı olmayı, iyi bir vatandaş olmayı daha sonra da iyi bir futbolcu olmayı öğretmeye çalışıyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan Hüseyin Akıncı, futbol tutkunu oğlu Musab Akıncı'nın hayallerine destek olmak için evinin balkonunu mini futbol sahasına çevirdi. Gece fırında, öğlene kadar da işlettiği unlu mamuller satış büfesinde çalışan Akıncı, kalan vaktini oğluyla antrenman yaparak geçiriyor. Eşi Meryem Başdaş Akıncı (36) ile birlikte oğlunun yeteneğini keşfettiklerini belirten Hüseyin Akıncı, "Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan onun yanında olmaya karar verdik. Elimden geldiğince de destek verdim. Bir yandan kulüplere yazdırdım diğer yandan da kendimde çalıştırdım. Şu an oğlum, 1461 Trabzonspor Kulübü'nde oynuyor" dedi. Akıncı, evinin balkonuna yaptırdığı mini sahada bulunan antrenman araçlarının büyük bölümünü de kendisinin yaptığını belirtti.

'MARDİNLİYİZ AMA TRABZONSPOR TUTKUNUYUZ'

Her gün saat 03.50'de kalkıp çalıştığı fırına gittiğini belirten Akıncı, "Oğlum Musab da okulu olmadığı zamanlar gelip, bana yardım eder. Gündüz 12.00'ye kadar tüm gevrek, boyozlarımı sattıktan sonra gelip direkt Musab'la antrenman yaparız. Onun için evimizin balkonunu tamamen mini futbol sahasına çevirdim" dedi. Sadece balkonda değil sokakta, parkta ve uygun olan her yerde antrenman yaptıklarını belirten baba Akıncı, "Mardinli bir aileyiz ama Trabzonspor tutkunuyuz. Musab'a her daim önce saygılı olmayı, iyi bir vatandaş olmayı daha sonra da iyi bir futbolcu olmayı öğretmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'HAYALİM TRABZONSPOR'DA OYNAYAN FUTBOLCULARLA TANIŞMAK'

Hatice Hanım ilkokulunda 4'üncü sınıf öğrencisi olan Musab Akıncı da "Babam balkonu mini sahaya dönüştürürken çok heyecanlıydım. Çünkü bunu hayalimdi, çok istiyordum. Balkonu bana çevirirken ona bir de yardım ettim. Malzemeleri almaya birlikte gittik. Burada saatlerce vakit geçirebiliyorum. Kendisi benim aynı zamanda antrenörüm gibi. İşten gelip, beni saatlerce burada beni çalıştırıyor. İleri de iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Trabzonspor tutkunuyum. En büyük hayallerimden biri de Trabzonspor'da oynayan futbolcu ağabeylerimle tanışmak. İleride Lionel Messi gibi olmak ve Trabzonspor'da oynamak istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı

10 yıllık emek alevlere teslim! Bezos'un milyarlarca doları kül oldu
Rus İHA'sı, NATO üyesi Romanya'yı vurdu

Kırmızı alarm! Rus İHA'sı, NATO üyesi ülkeyi vurdu
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış

Bu nasıl baba! Öldürdüğü 3 yaşındaki evladına neler yapmış neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ben bu ülkeye dolar getiriyorum' diyerek uçakta olay çıkardı

"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
Tapusu olanlar dikkat, son 3 gün! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti

Tapusu olanlar dikkat! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti

Haberi alan hastaneye koştu! Sadece 16 yaşındaydı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı

Güllü'nün kızı hayli değişmiş! Cezaevinden fotoğraf geldi
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor

Evleniyorlar!
Hamdi Ulukaya'dan 24 Erzincanspor'a dev sponsorluk

O şehrin takımına rekor sponsorluk: 2 seneye Süper Lig'e çıkabilirler
Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı

1 tane zeytine dudak uçuklatan fiyat! Satıcının savunması da akılalmaz