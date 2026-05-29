Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı geçen İsmail Kartal hakkında Aziz Yıldırım'a yöneltilen soru sırasında yaşanan bir an dikkat çekti. Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın verdiği tepki, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

SORU AZİZ YILDIRIM'A YÖNELTİLDİ

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör konusu gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertlilerde yeniden göreve gelip gelmeyeceği merak edilen İsmail Kartal hakkında Aziz Yıldırım'a bir soru yöneltildi. Sorunun sorulduğu sırada Aziz Yıldırım'ın yanında bulunan kızı Yaz Yıldırım'ın tepkisi ise dikkatlerden kaçmadı.

YAZ YILDIRIM'IN HAREKETİ GÖZLERDEN KAÇMADI

İsmail Kartal'ın takımın başına geçip geçmeyeceğine ilişkin soru yöneltilirken Yaz Yıldırım'ın olumsuz şekilde kafa salladığı görüldü. Kısa sürede yayılan görüntüler, Fenerbahçeli taraftarlar arasında farklı değerlendirmelerin yapılmasına yol açtı.

"ÇOÇUKTAN AL HABERİ" YORUMLARI YAPILDI

Görüntülerin ardından birçok futbolsever, Yaz Yıldırım'ın verdiği tepkiyi İsmail Kartal'ın göreve gelmeyeceğine yönelik bir işaret olarak yorumladı.

Özellikle taraftarlar arasında en çok dikkat çeken yorumlardan biri ise "Çocuktan al haberi" ifadeleri oldu. Bazı futbolseverler, Yaz Yıldırım'ın hareketinin kulübün teknik direktör planlamasına dair önemli bir ipucu taşıdığını öne sürdü.