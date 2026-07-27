Olmo'dan kendisine sebepsizce saldırıp özür dileyen Ayala'ya tokat gibi cevap

Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Roberto Ayala ile saha içinde gerginlik yaşayan İspanyol futbolcu Dani Olmo, yapılan özür açıklamasına sert yanıt verdi. Ayala’nın özrünü samimi bulmadığını belirten Olmo, "Ona hiçbir şey söylememiştim, bu yüzden özrüne de ihtiyacım yok. Durup dururken bir insana saldırmamayı öğrenecek yaşı çoktan geçmiş olmalı. Gerçekten pişman değil, yalan söylüyor'' diyerek tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.

FİNAL SONRASI SAHA KARIŞTI

İspanya ile Arjantin arasında oynanan nefes kesici final maçının bitiş düdüğüyle birlikte saha ortasında tansiyon yükselmiş, çıkan arbede sırasında Roberto Ayala ile Dani Olmo arasında da bir tartışma yaşanmıştı. Olayın sıcaklığı geçmesinin ardından Ayala, İspanyol yıldızdan özür dilediğini açıkladı.

"GERÇEKTEN PİŞMAN DEĞİL, YALAN SÖYLÜYOR''

Ayala'nın açıklamalarını değerlendiren Dani Olmo, Arjantinli ismin özrüne inanmadığını belirterek "Saha içinde duygular tavan yapmış olabilir ancak bu durum mazeret gösterilemez. Bir insan özür dilerken sorumluluğu benim söylediğim bir şeye bağlamaya çalışıyorsa, samimi bir pişmanlık duymuyor demektir. Ona hiçbir şey söylemedim, dolayısıyla asla özrüne ihtiyacım yok. Durup dururken bir insana saldırmamayı öğrenecek yaşı çoktan geçmiş olmalı. Gerçekten pişman değil, yalan söylüyor." dedi.