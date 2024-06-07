Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı! İşte Jose Mourinho gerçeği

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak olan seçimlerde aday olan Aziz Yıldırım, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho ismini ilk ortaya atan isim olan Yıldırım, Portekizli teknik adam ile yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"SEÇİMİ KAZANABİLECEĞİMİZ ORTADA"

"Onun 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' dedikten sonra aday olmaması lazım. 3 Temmuz'un ve 4 Nisan'ın mağdurlarından en büyüğü benim. Mağdurum ama liderim. Fenerbahçe'de liderlik sorunu var. Herkes başkan olabilir. Bizim eski YDK Başkanı Yüksel Günay 'Sen reissin' derdi bana. Bizden sonra maalesef bunu göremedik. 6 senede hiçbir başarı yok. Belki bizim çıkışımızla beraber Fenerbahçe'deki ölü toprak ortadan kalkmıştır. Bunu temenni ediyorum. Yüzde yüz kazanırız diyemeyiz ama kazanabileceğimiz ortada. Kararsız insanlar var, kavga istemiyorlar.

"ALİ KOÇ İLE TEK ŞARTLA GÖRÜNTÜ VERİRİM"

Kazanırsam Ali Koç ile birlikte görüntü veririm ama bir şartla. 2018'deki gibi hakaretli konuşmalar yapmazlarsa kabul ederim. 3 haftadır ortaya çıkmam Fenerbahçe'ye ivme kazandırdı. Yaşasın Fenerbahçe! Ya benim ne işim var onursal başkanlıkla falan? Ben efsaneye de karşıyım. İki tane efsane var; biri Fatih Sultan Mehmet, diğeri de Mustafa Kemal Atatürk...

"BENİM VAADİM ŞAMPİYONLUK"

Fenerbahçe'de vagon devrildi artık, başka bir yola gidiyor artık. Benim vaadim şampiyonluk, bunu diyebilen başka biri var mı? Ben illa başkan olayım diye bir derdim yok. Kongrenin Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını diliyorum. Ben bu kulübe 20 yıl emek verdim, başkanlık yaptım. Kimseye nasip olmayacak bir şey bu.

"KÜME DÜŞÜYORDU BU TAKIM"

Hayır, ben transfer yapmayacağım. Bizde şu an yetki yok çünkü. İnsanları kandırmaya gerek yok. Biz Kiev'e elendiğimiz gece 5 transfer yapmıştık, daha önce de görüşmediğimiz isimlerdi bunlar. Hocanın istediği isimleri alırız geldiğimizde. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde 27 transfer yapmış transfer döneminin son günlerinde. Biz 1-2 tane yapmışızdır 20 yılda. Küme düşüyordu bu takım, onu hiç söylemiyorsunuz.

"YAPTIKLARIMI BORCUMDAN DÜŞSÜNLER O ZAMAN"

O gün beni konuşturmadılar, etmediler. 'Bak buradan üzülere gidersiniz' demiştim o gün. Ben kaçmadım, kaçan adam bugün gelir mi? Borç 600 milyon falan tamamen hikaye! Gayrimenkul borcu karşılıyor. Borç 600 milyon madem, neden Bankalar Birliği ile 330 milyona anlaşma yaptınız? Demek ki Fenerbahçe'nin borcu bu. 6 yılda sporculara 194 milyon euro para harcadılar. 'Satış var', ne var satış? Eljif Elmas'ı ben aldım. Bütün oyuncuları sattılar daha ilk seneden. 50 milyon futbolculardan 2 milyon da basketbolculardan geldi. Sermaye artırımından 25 milyon geldi. Bunları düş o zaman benim borcumdan. Borç var, mal varlığı yok...

"MOURINHO AÇIKLAMAMIZI İSTEMEDİ"

"Mourinho'ylu konuştuğumda Fenerbahçe'nin Mourinho'ya, Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye ihtiyacı var dedim. Ben Roma'da görüştüm. Ama açıklamadık. Sayın Mourinho, 'nerede konuştuğumuzu açıklamayın' dedi. Roma'da görüştük. Sonrasında ayrıldık. Mendes'le Mahmut Uslu ve Önder Bey Porto'da görüştüler. Şartları görüşüp anlaştık. Sonrasında kulüp devreye girmiş ve imza attırdılar. Onların imza yetkisi var. Sonuç olarak böyle bir teknik direktörü benim söylemem, onlar da konuşuyorsa hızlanmalarını sağladı. Haziran ayında bir teknik direktör takımın başına geçti. Benim ve arkadaşlarımın yüzde bir payı varsa mutluluk duyarız. Her şey Fenerbahçe için"