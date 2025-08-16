Aziz Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 'Deprem Araştırma Gemisi' bağışladı

Aziz Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 'Deprem Araştırma Gemisi' bağışladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 'Deprem Araştırma Gemisi' bağışında bulundu. Prof. Dr. Cenk Yaltırak, yaptığı açıklamada, '350 bin dolarlık bir gemiyi alamadı iş adamlarımız. Sadece Aziz Yıldırım kendisiyle yaptığımız yarım saatlik görüşmede ne yapmak istediğimizi anladı ve ikna oldu.'' dedi.

Deprem ile iç içe yaşayan Türkiye'de AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ardından deprem araştırmaları yapan bir merkez daha harekete geçirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM), yeni cihazlar ve sensörlerle fay tespiti yapıp, depremin yıkıcılığını metrekare bazında ölçecek.

AZİZ YILDIRIM 'DEPREM ARAŞTIRMA GEMİSİ' BAĞIŞLADI

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, T24'e yaptığı açıklamada, dikkat çeken ifadeler kullandı. Cenk Yaltırak, araştırma yapmaları için Fenerbahçe'nin eski efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın 'Deprem Araştırma Gemisi' bağışladığını belirtti.

''SADECE AZİZ YILDIRIM İKNA OLDU''

Yaltırak yaptığı açıklamada, ''350 bin dolarlık bir gemiyi alamadı iş adamlarımız. Sadece Aziz Yıldırım kendisiyle yaptığımız yarım saatlik görüşmede ne yapmak istediğimizi anladı ve ikna oldu. Ama bir şartı vardı, 'Asla KDV'yi ben ödemem' dedi. KDV'yi etraftan isteyeceğime, eşimle konuştum ve 'tamam' dedi. 70 bin doları (yaklaşık 2 milyon 855 bin TL) ödedim ve gemi alındı.'' ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa

YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat EROĞLU:

Aziz başkan adamdır

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Bir gs li olarak gurur duydum...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi

Geçtiğimiz ay annelik heyecanı yaşamıştı! Sevenlerinden yardım istedi
Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor

Çocuğunuza sakın giydirmeyin! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.