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Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu

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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesindeki Özgür Peker, seçilmeleri halinde 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vereceklerini ve 20 Haziran'a kadar teknik direktör sorununu çözeceklerini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Özgür Peker, seçildikleri takdirde Süper Lig'deki şampiyonluk özlemine son vereceklerini söyledi.

Peker, Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kongrenin Fenerbahçe'nin şanına ve şöhretine yakışır bir şekilde geçtiğini belirten Özgür Peker, "Bu demokrasi şölenine eşlik eden büyük taraftarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Kongre üyelerimize de teşekkür ediyorum. Bahanelerin değil çözümlerin gündeme geldiği, tartışmaların bittiği seçim atmosferiyle karşı karşıya kaldık. Projelerimizi ve düşüncelerimizi paylaştık. İnşallah bugün de kazanan Fenerbahçe olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin geçmişte yapılan hataları tartışarak zaman kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Peker, "Fenerbahçe'nin kaybettiği zamanı telafi etmeye ihtiyacı var. Bu anlayışla yola çıkacağız. Başkanımızla ve taraftarımızla birlik ve beraberliği sağlayarak özlenen şampiyonluğu getireceğiz. Fenerbahçe, büyük bir camiadır. Kendi içindeki sorunları çözecek iradeyi ortaya koyacak yönetim seçilecektir. Aziz Yıldırım, vizyonuyla, tecrübesiyle ve liderliğiyle bize başkanlık edecek. Biz de onun liderliğinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 12 yıldır hasret kaldığımız bir şampiyonluğumuz var. Çocuklarımıza hesap vermekte artık zorlanıyoruz. Bu sene bu camiaya şampiyonluğu kazandırmamız gerekiyor. Fenerbahçe'yi başkanımızın liderliğinde toparlayacağımıza ve şampiyon olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör ve transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Özgür Peker, "En büyük transfer Aziz Yıldırım'ın kendisidir. Yerli ve yabancı görüştüğümüz hocalarımız mevcut. 20 Haziran'a kadar teknik direktör sorununu çözeceğiz. 2 futbolcu ile anlaştık. Mazbatayı alır almaz açıklayacağız. Hocamızla ilgili 4 aday arasında oylama yapacağız. Ortak fikrimiz neyse onunla anlaşacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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