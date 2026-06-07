Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde olan Mehmet Aydın, "Aziz Başkanla yarışa girmeyi hata olarak görüyorum. İnşallah Fenerbahçe'yi başarıya taşıyacak bir yönetim olur" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanında yer alan Eski Kenan Evren Lisesi arsasında oy kullanma işlemi sürüyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde olan yönetim kurulu üyeleri Mehmet Aydın ile Fatih Öztürk, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) seçimle ilgili görüşlerini paylaştı. Çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Aydın, "Çok güzel bir atmosfer yaşıyoruz. Katılımın yüksek olduğunu düşünüyorum. 4-5 saat geçmesine rağmen 13 bin kişinin katıldığını öğrendim. Katılımın 25 bini aşacağını düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçemiz için hayırlı olur. Dün tribünlerde Aziz Başkanımızı, liderimizi destekleyen taraftarımız çok daha fazlaydı. Zaten Aziz Başkanla yarışa girmeyi hata olarak görüyorum. Efsane başkan. Çok güzel geri dönüş alıyoruz. İnşallah bugün buradan zaferle çıkacağız" diye konuştu.

"İnşallah Fenerbahçe'yi başarıya taşıyacak bir yönetim olur"

Aydın, yönetim listesine dair ise şunları söyledi:

"Aziz Başkan muhteşem bir yönetim oluşturmuş. İnanın Türkiye'de her yere dokunabilecek, futbolda çok etkin olabilecek insan var yönetimin içerisinde. Yönetimde çok güzel insanlar var. Her birinin marifeti ayrı. İnşallah Fenerbahçe'yi başarıya taşıyacak bir yönetim olur."

Önümüzdeki sezon sarı-lacivertlilerin şampiyon olacağına inandığını da vurgulayan Mehmet Aydın, "Biz bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağımızı düşünüyoruz. Bugün seçim bizim lehimize sonuçlanırsa bu senenin sonunda şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Öztürk: "Aziz Yıldırım sadece bu 12 yıllık gidişata dur demek için geliyor"

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde olan Fatih Öztürk ise, listenin oluşum süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Aziz Başkan hepimizin efsane başkanı. Aziz Başkan bir şey teklif ettiği zaman bizim için akan sular duruyor. O yüzden başkanımızı kıramadık. Başkanımız, 'benim Fenerbahçe'ye karşı borcum var. Ben bu borcu ödeyip görevimi yapmak istiyorum ve içim rahat bir şekilde jübilemi yapmak istiyorum' diyor. Bu 1 senelik seçim. Tek bir amacımız var. Aziz Başkanım ve yönetici arkadaşlarımla beraber Fenerbahçemizi her dalda şampiyon yapmak. Aynı 100. yılda olduğu gibi 120. yılımızda da Fenerbahçemizi şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız. Aziz Yıldırım sadece bu 12 yıllık gidişata dur demek için geliyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı