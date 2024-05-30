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Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "imzayı attı" dediği Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Portekizli teknik adam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yeni maceralar için yeni şeyler" ifadelerine yer verdi. Mourinho'nun bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "imzayı attı" diyerek takımın başına getireceğini açıkladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

"YENİ MACERALAR İÇİN YENİ ŞEYLER"

Portekizli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni maceralar için yeni şeyler" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Aziz Yıldırım, 'imzayı attı' demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Jose Mourinho'nun bu paylaşımı özellikle Fenerbahçe taraftarları tarafından yoğun ilgi gördü. Sarı lacivertli taraftarlar, 61 yaşındaki teknik direktörün paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğini belirten Aziz Yıldırım, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok. Biz 3 yıllığına geliyoruz, 3 yıllığına hocamız da Mourinho'dur. Mourinho 2 sene için geliyor. Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız. Mourinho gelecek" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Aziz Yıldırım Sosyal Medya Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Beşiktaşlı:

Ulan Hüseyin Yücel, ne diyim ben sana şimdi

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