Aziz Yıldırım: 'Her şeyimi ortaya koyacağım ve Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağım'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımını şampiyon yapmak için her şeyini ortaya koyacağını belirterek, "Şampiyon yapacağım. Bu yol biraz zorlu ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantının son bölümünde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bir önceki divandan 2 ay sonra burada sizlerle beraber yeniden başkan ve yönetici arkadaşlarla karşınızdayız. Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben arkadaşlarımla beraber Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım" şeklinde konuştu.

"Taş bizi kanatıyor, ellerimiz kan içinde"

Muhalefet yapılırken eleştirilerin daha yumuşak yapılması gerektiğini belirten Başkan Aziz Yıldırım, "Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Geldiler, suçlular gibi burada anlatmaya çalışıyorlar. Sonraki divanda gerçekleri anlatacağım. Birlik, beraberlik sözünün arkasında durmalıyız. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. 20 sene başarılı süreç yaşadığıma inanan biri olarak yeniden elimizi taşın altına koyduk. Taş bizi kanatıyor, ellerimiz kan içinde ama itirazımız yok. Çünkü Fenerbahçe'nin başka şansı yok. Boşu boşuna bana ve arkadaşlarıma muhalefet yapmayın. Bizimle olan tavırları, hareketleri, düşünceleri paylaşırken daha yumuşak ve daha samimi olursa biz de çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

"Para geldi diye övünmeyin, bu kaynak Aziz Yıldırım döneminden"

Önceki dönemlerdeki yönetimlerin yaptıkları harcamaların kendilerini zora soktuklarına değinen Aziz Yıldırım, "142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek diyorlar ki Ataşehir'den 44 milyon 600 bin euro para gelmiş kulübe. Kayışdağı arazisinden de 5 milyon 642 bin euro gelmiş. Toplam 50 milyon euro üzerinde buraya kaynak gelmiş. Bu kaynak Aziz Yıldırım zamanından. Övünmeyin para geldi diye, bu para bizden geldi. Övünmeyin, kapatın bu konuları ama bu parayı da yediniz. Toplam yediğiniz para geleceğe ait. Chobani'nin 2 senelik parasını almışsınız, forma reklamını almışsınız, Adidas sözleşmesi karşılığını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Konuşmayın, hata yaparsınız, bizi konuşmaya mecbur etmeyin. Siz geldiğinizde Ali Koç'tan devraldığınızda neden ne devraldığınızı anlatmadınız. Ben söyleyeceğim. Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden tek kelime konuşan yok. Kante'yi satalım diyen yok. 'Kante'yi aldığımız paraya satarız' diyorlar. Sana yetkiyi verdim, hadi bakalım. Fenerbahçe ne kadar harcamışsa o parayı getirin, diğer borcu alacak takıma havale edin. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz. Verirken kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe 5 milyon euroyu karşılayacak demişsiniz. Yapmayın Allah aşkına. Biz yardım eder misiniz dersek o zaman kamuoyuna açıklayın. Ben Kante'nin yetkilerini verdim, istediğin yazıyı yaz ben imzalayacağım. Oyuncuları kamuoyu önüne atıyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Kulübün ve arkadaşlarımızın kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık"

Göreve geldiklerinden bu yana 65 milyon euro harcadıklarını belirten ve Eski Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı'nın loca konusundaki şikayetine ilişkin de konuşan Yıldırım, "Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık. Bize kalan ne var giden yönetimden, kombineler var. Geri kalanı hem Ali Bey hem de Sadettin Bey zamanında satıldı, paralarını aldılar, yediler. Bize yayın parası, saha kenar reklam kaldı. Başka bir şey yok. Sonra bize diyorlar ki 200 milyon borç var, halledersiniz. Nasıl edeceğiz? Anlatın bana. Ben ayrıldıktan sonra bir daha stada gelmedim. İnsanlar rahatsız olur diye. Gelseydim başka şeyler olurdu, bunlara dikkat edin. 2 locam var. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş, ah canım benim ya! Beni mahkemeye vermiş önemli değil. O loca veya başka localar dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacak. Ayrıldığı zaman gelen arkadaş, orada maçları seyreder" açıklamasında bulundu.

"Her şeyimi ortaya koyacağım, şampiyon yapacağım"

Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için her şeyi ortaya koyacağını söyleyen sarı-lacivertlilerin başkanı, sosyal medyada kızı Yaz Yıldırım ile ilgili yapılan alaycı paylaşımlara da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ben kızıma, torunuma, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Her şeyimi ortaya koyacağım. Şampiyon yapacağım. Bu yol biraz zorlu. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Beni tehdit edebilirsiniz ama kızımdan ne istiyorsunuz? Yarından itibaren şirketimin avukatları onları savcılığa şikayet edecek. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım, haberiniz olsun. Sosyal medyada bu terbiyesizliklere son vereceğim. Evlerine giderim gerekirse. Çünkü bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Onlar paralı köpekler. Birisi kadın, ikisi erkek, giderim evlerine."

"Bir santrfor alacağız, bu hafta içi bitiririz"

Bu hafta içi santrfor transferini bitireceklerini açıklayan Aziz Yıldırım, "Bir santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Eğer ihtiyacımız olursa 10+4'ün dışında bir şey yapmamız gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Tüm transferler nokta atışı olacak. 10+4'ten dolayı oyuncuları göndeririz, problem değil ama yazık oyunculara da. Oyuncu gelip buraya yerleşiyor, sonra da diyorsun ki böyle bir kanun çıktı, biz seni göndereceğiz. Adam da parasını istiyor ve gitmiyor" şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım; Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi transferlerine 138 milyon euro para harcadıklarını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eylül veya ekim ayında tüm kulüpleri çağırıp, masraflarını da karşılayarak Türk futbolunun sorunlarını kitapçık haline getirip, devlete sunacağını söyledi. Yıldırım konuşmasında Dereağzı ve Maltepe tesislerindeki son durum hakkında bilgiler verirken, Fenerbahçe'nin 5-10 yıllık planlamasıyla ilgili önümüzde ay çalışmalarının olacağını ve basketbol sponsorluğu için de Ülker ile görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı