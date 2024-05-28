Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim vaatlerine dair açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Ali Koç'u da alan Aziz Yıldırım " Fenerbahçe, Koç spor oldu. Bu formadan falan ne kadar geliyor hangi reklamdan ne alıyor bu kulüp bilen var mı?" diye sordu.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

"BİZİM BIRAKTIĞIMIZDAN DAHA İYİ BİR DURUM YOK"

"190 milyon euro futbolcu ödemesi var. Bizim bıraktığımızdan daha iyi bir durum yok şuan... Ali Şen döneminde 28 milyon Euro borcu vardı, kulübü aldığımız zaman 2018 yılına denk getirirseniz 80 milyon euroya denk geliyor. Borç borç demekten sıkıldık sizlere ben size her ay açık açık önünüze maliyeti açıklayacağım. Fenerbahçe'nin en az 16-18 milyar borcu var. Mahkeme sürecinden dolayı bir gün iyi haber bir gün kötü haberden dolayı Fenerbahçe spor kulübüyle ilgilenemedik ve başarısız olduk sizlerde bizim fişimizi çektiniz. (Gülerek)

"FENERBAHÇE, KOÇSPOR OLDU"

Fenerbahçe, Koçspor oldu. Bu formadan falan ne kadar geliyor hangi reklamdan ne alıyor bu kulüp bilen var mı? Biz kimle mücadele ettik? 3 Temmuz'la Fetö'yle... Bunlar kimle mücadele etti? Bizim için önce Fenerbahçe'dir. Başarılı olurlarsa bizim desteğimiz her zaman olacak Ali Koç yönetimine. Burada sadece güçlü kadro kurmakla olmaz diyolar ki bu sene Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu Alex, Roberto Carlos, Gökhan, Ortega'lar çok sayarız biz hepsi yıldızdı. Bu seçimler bana zarar veriyor ama ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Eğer kazanırsak son yönetimim olacak. Bir sürü kongre üyesi var. Bu kulüp bir tek Aziz Yıldırım'la, Ali Koç'a mı kaldı? Ayıp gerçekten...

"1 SENEYE 60 BİN KİŞİLİK STADIMIZ OLACAK"

"Nihat Özbağ çalışma yapıyor stadyum için, haftaya sizlere de göstereceğiz. 10 bin kişilik kale arkalarına büyütme geliyor. 1 seneye 60 bin kişilik stat elimizde olacak. Herkes biletini alacak, derneklerle kombine bilet konuşacağız. Gebze de alanımız var, 10 tane çim saha yapacağız. Stadı hem akustik olarak çok güzel hale getireceğiz hem de 60 bin kişi kapasiteye çıkaracağız. Stat eğer yine de yetersiz gelirse stadı yine aynı yerde yıkıp tekrar yaparız. Ama başka yere taşımayız.

"BİZ SEÇİLMEZSEK BU YÖNETİM ALTI AY SÜRER"

Fenerbahçe başkanı yapamayacağı şey için söz vermemeli. Biz şampiyonluğa inanmayan birini başkan seçemeyiz. Biz şampiyon olacağız. Biz seçilmezsek bu yönetim en fazla altı ay sürer. Birbirlerine girerler. Bu seçim, Fenerbahçe'yi kendisi için kullananlara, Fenerbahçe için var olanların seçimi olacak. Biz Fenerbahçe için varız.

"1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN MAHKEMEYE GİDECEĞİZ"

"Önce şampiyonluk sayısını 19'dan 20'ye çıkaracağız. Sonra 21-22... Sonra 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusu için belgelerle mahkemeye gidip oradan sonuç çıkaracağız. Federasyon bu işi çözemez."