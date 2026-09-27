Aziz Yıldırım, Fenerbahçe genel kurulunda kasada 77 milyon avro olduğunu söyledi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübe birçok kalemde kaynak sağlamaya çalıştıklarını belirterek, kasalarında 77 milyon avro olduğunu söyledi.

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

Herkesin Fenerbahçe'ye sahip çıkmasını isteyen sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bir sessizliğin de derinliği vardır. ' Fenerbahçe şampiyon olacak' dedim, diyorum. Bunu inanarak söylüyorum. Ben bir sene sonra yokum. O yüzden destek olun." diye konuştu.

Ataşehir arazisindeki projeden 100 milyon avroya yakın para geleceğini belirten Yıldırım, "Oradan gelecek para, borç kapatacak. Başka bir yere harcanmayacak. Açık söyleyeceğiz, bu kadar borcumuz var, bu kadar paramız var diye. Borç neyse hepsini söyleyeceğim." diye konuştu.

"Kasamızda 77 milyon avro var"

Aziz Yıldırım, tüzüğe kulübün mallarının satışını yasaklayan madde koyduracağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Fenerbahçe'de satmayı kaldırdık. Mal alındıktan sonra kimse babasının malı gibi satamaz. Biz de babamızın malı olmadığı için satmıyoruz. Samandıra'da 15 dönümlük bir kısım var, kulüp burayı satın alsın. Kulübün parasıyla alacağız. 13. madde yatırım yapılması, tesis yapılması gibi konular. İlk sırada Kenan Evren Lisesi var. 2001 ya da 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığıyla anlaşma yapmıştık. 3 okul ve 1 salon yaptık ama vermediler. Onay verirseniz oraya proje yapacağız. Maltepe'de aynı projenin yapılmasını arzu ediyoruz. 6 tane çim saha, 5 bin kişilik stat yapılacak buraya. Burayı bizler yaptırıyoruz. Mart, nisan ayı gibi 6 çim saha Fenerbahçe'nin emrine verilecek, parasını yönetim kurulu karşılayacak. Dereağzı'ndaki Metin Aşık Tesisleri depremden dolayı rapor alındığı için yıkılacak. Bir kadın futbol maçında çatıdan beton düştü, hemen yıkıma başladık. Yeni projeyi yaptıracağız, adını da Metin Aşık olarak devam ettireceğiz. Stadın da kapasitesini 64 bine çıkarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğinde bu konu açıldı. 'Hemen başlayın, yapın.' diye talimat da verdi. 1 hafta 10 güne kadar onay çıkar. Kasım ayına kadar da inşaat dışarıdan başlar."

Görev geldikten sonra kulübün kasasına önemli bir miktar para koyduklarını vurgulayan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 180 milyon avroluk sponsorluk anlaşması yaptık, paralar geliyor. Bizim olduğumuz dönemde ne hisse senedi satacağız ne sermaye artışı yapacağız. Buna ihtiyacımız yok. Mayıs sonu itibarıyla 24 milyon avro açığımız görünüyor. Ama buna sponsor gelirlerimiz konulmadığı için böyle bir açık görünüyor. Kongre geldiği zaman 'Ben size denk şekilde teslim ediyorum.' diyeceğim. 8 Haziran'dan 24 Eylül 2026'ya kadar Fenerbahçe'nin geliri 197 milyon avro. Şampiyonlar Ligi'nden 26 milyon avro geldi. Bizim gibi şahıslardan 40 milyon avro geldi. Kombine geliri 30, bilet geliri 5 milyon avro, loca geliri 10 milyon avro. Gelirimiz 197 milyon 454 bin 995 avro. Bunun içinde 7 milyon avro önceki yönetimden bize bırakılan para. 4 ayda 197 milyon avro kaynak üretmişiz. Giderlerimiz ise 22 milyon avro. Futbol takımının giderleri 105 milyon avro. Toplam giderimiz 127 milyon avro. Toplamda kasamızda 77 milyon avro var. Hangi şirketin kasasında bu para var?"

"Allah kısmet ederse 2 proje daha yapacağız"

Aziz Yıldırm, göreve geldikten sonra kulüpteki 43 milyon avroluk nakit açığını kapattıklarını belirtti.

Seçimin ardından 8 Haziran'da vadesi geçen ve bekleyen ödemelerin 48 milyon 793 bin avro olduğunu anlatan Yıldırım, "Vadesi geçmiş ama ödememişler. Biz 39 milyon avrosunu ödedik. 9 milyonunu menajerlerden dolayı ödemedik. Yarın eski futbolcuların bonservislerinden dolayı kalan 24 milyon avro borcu ödeyeceğiz. Michy Batshuayi için Chelsea'ye 500 bin avro, Sebastian Szymanski için Dinamo Moskova'ya 1 milyon avro, Cengiz Ünder için Olimpik Marsilya'ya 3 milyon avro, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'e 2 milyon 340 bin avro, Diego Carlos için Aston Villa'ya 2 milyon avro, Anderson Talisca için Al Nassr'a 5 milyon avro bonservis borcu var, yarın ödüyoruz." diye konuştu.

Futbolcular için geldikleri kulüplere ödenen paralara değinen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Milan Skriniar için PSG'ye 2 milyon avro bonservis borcu var. Kaleci Ederson için Manchester City'ye 2 milyon 707 bin 500 avro borç var. Marco Asensio için PSG'ye 500 bin avro şarta bağlı bir alacak varmış, ödüyoruz. Amare Diouf, akademi için 950 bin avro ödüyoruz. Youssef En-Nesyri için Sevilla'ya 2 milyon 925 bin avroluk taksidi imzaladım, yarın ödüyorlar. Bir de aynı rakamı önceden ödedim. Beyler bu konularda bilgi sahibi olun, hepimizden hesap sorun. Fred gitti. Bonservisi 10 milyon, bugüne kadar önenen 7,6 milyon avro. İrfan Can Eğribayat'ı gönderdik, 2028'e kadar kalırsa 1,5 milyon avro para alacağız. Sofyan Amrabat 8 milyon 400 bin avro alacak. Kaleci Livakovic 4 milyon avro alacak. Cengiz Ünder 2 milyon 714 bin avro, Fred 4 milyon 75 bin avro alacak. Talisca 17 milyon avro alacak."

Genel kuruldan yetki isteyen Aziz Yıldırım, "Ben kendim için yetki istemiyorum. 7-8 senede buraya bir çivi çaktılar mı, boya yaptılar mı? Ben yetkiyi Fenerbahçe Kulübü için istiyorum. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Gelelim üniversite konusuna. Fenerbahçe Kulübünün üniversitesi yok. Eskiden bütün mütevelli heyeti Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulundan oluşuyordu. Allah kısmet ederse 2 proje daha yapacağız. Bir tanesi Fenerbahçe Adası. Stadı halledelim sonra ona geçeceğiz. Bir de marina yapmak üzere bir çalışmamız var. İnşallah bu iki projeyi Fenerbahçe için yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA