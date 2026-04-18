ESKİ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'de yapılan her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları 1998 yılından sonra yapmışlardır. Onların mallarını, mülklerini satarak bizleri unutturamazsınız. Bugün nasıl Atatürk'ü unutmuyorsa kimse bizi de unutmayacaktır" dedi.

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılan eski başkan Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmayla camiaya seslendi. Kulübün mali durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım, "Aslında bugün gelmeyecektim çünkü Fenerbahçe'nin Divan Kurulu akil insanların olduğu toplumdur. Biz burada birlik, beraberlik veya onun gibi sözlerle gündem geçiştirmesi, unutturması yapamayız. Biz burada Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de bundan ders almalı. Alabildiklerini almalı, uygulayabildiklerini uygulamalı veya uygulamamalı. Ama biz hiçbir şey söylemiyoruz. Fenerbahçe, 2018 yılında 400 milyon euro borcu olduğunu ben söyledim. 1 milyar 950 milyon Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının yaptığı borç vardı. Bunun karşılığında da bugün değerinde gördüğünüz mal varlığı. 1 milyar 250 milyon da bundan önceki yönetimin yaptığı borçlar vardı. İkisinin toplamı 3 milyar 200 milyon mira. Bankalar birliği ile anlaştılar ve süreç başladı. 100 milyon euro'ya yakın para ödedik ve borcu sildik diyorlar. Hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç borçları. 100 milyon euro, 630 milyon euro'lardı. Nerede yalancılar? Sadettin Bey'den rica ediyorum gelin her şeyi açık açık açıklayın. Murat Bey diyor ki 'Passolig'de 2018'de imzaladılar'. Ben imzaladım, devlet imzalattı. Kanun çıkardılar, uğraştık ama çözemedik. Sen bu sene nasıl bir anlaşma yaptın, nasıl bir para aldın? Bunu açıkla" ifadelerini kullandı.

'3 TEMMUZ İLE BUGÜNLERİ KARIŞTIRMAK KADAR BÜYÜK HATA OLAMAZ'

3 Temmuz süreci ile günümüzün karıştırılmaması gerektiğini belirten Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ayrılması lazım. Fenerbahçe'nin içerisinde diğer kulüplerden üye varsa bunu tespit etmeli ve yönetim göndermelidir. Kulüp kendi özüne dönmelidir. Seçim kazanmak için buraya üye olan varsa kendileri gitmeli veya kulüp atmalıdır. Fetöcüleri kulüp atmalıdır. 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak kadar büyük hata olamaz. 3 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet eden, onu ortadan kaldırmaya çalışan bir örgütle Fenerbahçe camiasının mücadelesidir. Bunu herkes iyi bilsin. Aziz Yıldırım'ın değil Fenerbahçe'nin davasıdır. Bu ülkenin en güçlü spor kulübü olan Fenerbahçe'yi ele geçirmek için operasyon yapmışlardır. Bu operasyon yalnız benim şahsıma değil Fenerbahçe camiasınadır. 3 Temmuz ile ilgili başka şekilde durmamız lazım. 3 Temmuz devam ediyor. Hepimizin daha dikkatli olması ve çalışması gerekiyor" sözlerini kullandı.

Eski başkan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"13'üncü maddelerin kabul edilmemesi için oy vermeyeceğimi beyan ettim. Sizler bunun lehinde oy kullandınız. Ülker Arazisi için gelin buraya 2 tane resim koyun. Burada bunlar bunlar yapılacak deyin. Bu kadar parayı aldık deyin. Geri kalan parayı ne yapacaksınız ' Benim karşı çıkma sebebim buydu. Hiçbir şey anlatmıyorlar. Alıyorlar, yiyorlar... Haziran ayının sonuna kadar zaman var. Buradan gelecek borçlarla 600 milyon Euro. Aziz Yıldırım'ı suçladıkları 650 milyon Euro borçtu. Sonunda ödedikleri 100 milyon. Siz bu borcu neyle ödeyeceksiniz ' Bir önceki yönetimi suçluyorsun. Hep çelişki var. Tek tek anlatın biz de anlayalım. Aynı şekilde kolejin arsası."

'SİZ GEÇİCİ BİR YÖNETİMSİNİZ'

Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin geçici olduğunu dile getiren Yıldırım, "Sizi uyarıyorum. Siz geçici bir yönetimsiniz. Bu sene devam eder misiniz bilemem. Başkan burada durumunu açıklamalı. Fenerbahçe camiası boşta kalmamalı. Biz destekleriz, problem değil. Tribünlerle ilgili de söyleyeceğim çok şey var ama bugün söylemeyeyim" şeklinde konuştu. :

'SAKIN YAŞLI ADAM ALMAYIN'

Fenerbahçe'nin transfer politikasını eleştiren Yıldırım, "Oğuz Çetin, Cemil Turan, Fenerbahçe'ye katkı sağlamış eski futbolcular.. Artık Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım. Futbolun üst aklı bunlardır. Bunları çağıracaksınız, antrenörünüz kimse oturtacaksınız 'Bize şurada oyuncu lazım' diyeceksiniz. Göndereceksiniz, bakacaklar, gelecekler ama transferi siz yapacaksınız. Aykut Kocaman, sportif direktörken bunu uyguladık. Fenerbahçe bu insanlardan faydalansın. 37-38 yaşında santrfor almayın. Nobre geldi buraya 500 bin Dolar'a, 500 bin de kulübüne verdik. Fenerbahçe şampiyon oldu. Gönderin istediğiniz mevkilere oyuncu seçsinler. Sakın yaşlı adam almayın. Bu Sidiki Cherif'i kim aldı merak ediyorum. Hangi akıl aldı ? 22 milyon diyorlar. Maliyeti en az 30-35-40. Kante, 70 milyon Euro. Böyle bir şey var mı ya ?. Harcanan para 150 milyon Euro. Ben senede 150 milyon Euro kazanmıyorum, haberiniz olsun. Sizden önceki daha beter. Nene... İsim isim söylüyorum artık.

'İNSANLARIN HEYECANLARI, UMUTLARI BİTTİ'

Dün gelen o insanların umutları, heyecanları bitti. Kızım telefon açıyor 'Baba ne olacak diyor'. Üzülme diyorum. 'Nasıl üzülmeyeyim' diyor. Hep beraber bir toparlama içine girmek lazım. Önce bütçelerden sonra diğer şeyleri toplarız" sözlerini sarf etti.

'FENERBAHÇE'NİN BİR ŞEYLERE KARAR VERMESİ LAZIM'

Fenerbahçe'de gelir ve gider bütçelerinin denkleştirilmesi gerektiğini aktaran Yıldırım, "Bu yönetim bu sene devam eder, seneye bırakır bırakmaz o da problem değil. Fenerbahçe'nin bir şeylere karar vermesi lazım. Gelir gider bütçelerinin denkleştirilmesi. Eğer birleştiremezseniz 10 sene sonra Fenerbahçe'nin bugünkü borcunun 100 katına ulaşır borç. Tedbir alma zamanıdır. Bu yönetimin bunu yapma gücü vardır. Geliri tespit edip gideri de ona göre hesaplamak lazım. Biz arkadaşlarımızla berabere amatör şubeleri farklı yere getirdik. Bugün yanlış yaptık. Neden yanlış yaptık; geliri yok, gideri var. Stadın ismini 90 milyon Dolar'a Ülker'e sattım. Paranın 30 milyonunu basketbol takımının Ülker'den aldığı borç vardı. Avrupa şampiyonu oldu. 30 milyonu Ülker'e iade ettik. 60 milyon kaldı. 10 sene olduğu için kırdırdık ve 45 milyon Dolar oradan para kaldı ve biz harcadık. Amatöre 30 milyonu vermesek onu borçtan düşecek veya başka bir pozisyonda olurdu. Amatörlerin gelir giderine bakmak lazım. Tek tek bunları konuşalım ve yönetime yardımcı olalım. Onlar da bütçeyi düzenlesin" dedi.

Eski Başkan Aziz Yıldırım sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Fenerbahçe'de yapılan her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları 1998 yılından sonra yapmışlardır. Onların mallarını, mülklerini satarak bizleri unutturamazsınız. Bugün nasıl Atatürk'ü unutmuyorsa kimse bizi de unutmayacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı