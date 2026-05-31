Aziz Yıldırım: Hep beraber bu kötü gidişi durdurmak için mücadele edeceğiz

DÜZCE'de konuşan Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Bir kongre yaşayacağız. İnşallah hep beraber bu kötü gidişi durdurmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız" dedi.

Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Düzce programı kapsamında kentteki bir yemek şirketinin toplantı salonunda kongre üyeleri ve sarı-lacivertli taraftarlar buluştu. Burada kısa bir konuşma yapan Yıldırım, "Ben burada yetişen bir insanım. Çocukluğum hep Düzce'de geçti. Düzce'de çok dostlarım, arkadaşlarım var. Her zaman gelip gidiyorum. Onlarla da sohbetler, mutlu günlerimizi anımsıyoruz. Topuk Yaylası'nı da burada yaşadıklarımdan dolayı bulup yaptırdım Fenerbahçe'ye o zaman. Ben hepinizi seviyorum. Bir kongre yaşayacağız. İnşallah hep beraber bu kötü gidişi durdurmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Sizden beklentimiz bu. Bir de haftaya pazar günü lütfen hepiniz gelin, oylarınızı kullanın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı