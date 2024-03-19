Aziz Yıldırım olaylı Trabzonspor maçı sonrası konuştu: Devlet otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe olaylı maç sonrası olağanüstü kongre kararı alırken, sarı-lacivertli takıma 20 yıl başkanlık eden Aziz Yıldırım da sessizliğini bozdu.

AZİZ YILDIRIM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fenerbahçeli futbolcuların 3-2 kazandıkları maçın ardından galibiyet sevincini orta yuvarlakta yaşaması ve Trabzon taraftarının sahaya girmesiyle yaşanan gerilim Yıldırım'ı da bir hayli öfkelendirirken, Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEVLET KURŞUNLANMA OLAYINI ÇÖZEMEZSE BUNLAR YAŞANIR"

İlk sözünde "Maç iptal edilmeliydi" ifadesini kullanan Yıldırım daha sonra ise 9 yıl önce Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıyı işaret etti. O dönem kulübün başında olan Yıldırım hocanın da yine İsmail Kartal olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu; "Devlet, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak. Ki maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi. Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50 ve Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım."

FENERBAHÇE'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından Süper Lig'den çekilme dahil alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da çoğunluk sağlanmaması halinde 9 Nisan'da olağanüstü toplanma kararı almıştı.

FENERBAHÇE OTOBÜSÜNÜN KURŞUNLANMASI OLAYI

Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor maçı dönüşü Trabzon'da kurşunlanmıştı. Olayın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen failler bulunamazken, Sarı-lacivertli kulüp, "Aydınlanmayan gün 4 Nisan" başlıklı sert bir açıklama yayımlayarak saldırıyla ilgili çarpıcı ayrıntıları ilk kez gözler önüne sermişti.

"DOSYAYA MÜDAHALE BU AŞAMADAN İTİBAREN BAŞLIYOR"

Fenerbahçe avukatı İrfan Coşkun, "4 Nisan akşamı olay oluyor, 10 Nisan'da fezleke hazırlanıyor ve soruşturma savcılığı bu fezlekede şüphelilerin tespit edildiği ve bu şüphelilerin adam öldürmeye teşebbüs suçunu işlediklerini tespit ediyor ve buna istinaden 2 asli şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh ve Ceza Hakimliği'ne sevk ediliyor. Dosyaya müdahale bu aşamadan itibaren başlıyor. Bununla da kalmıyor dosyaya gizlilik kararı veriliyor. Bizim dosyamızda da tutuklama talebinin reddi ile gizlilik kararı oluşturuluyor" dedi. Coşkun, "Olayda toplanan deliller, elde edilen veriler, HTS kayıtları, şüphelilerin çelişkili ifadeleri, fezlekeyi doğruladığı halde maalasef takipsizlik kararı verilmiştir" diye konuşmuştu.