Aziz Yıldırım'dan başkanlık ve seçim açıklaması

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ataşehir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. 400'e yakın genç kongre üyesi, Aziz Yıldırım'a kulübün geleceğiyle ilgili fikirlerini anlattı.

''FENERBAHÇE'YE SAHİP ÇIKIN''

' ' Fenerbahçe'ye sahip çıkın'' diyen Aziz Yıldırım, "Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. İki senelik geçiş süreci bambaşka bir konu. Asıl mesele Fenerbahçe'nin tekrar eski günlerine ulaşmak için yapılması gerekenleri konuşmak. Anadolu'da futbol tarihimizde yer alan ancak bugün artık var olmayan bir çok spor kulübü var. Lütfen Fenerbahçe'ye sahip çıkın." dedi.

''FENERBAHÇE İÇİN TAŞIN ALTINA ELİNİZİ SOKUN''

Kongre üyelerine seslenen Aziz Yıldırım, "Herkes kendine gelsin. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, bana değil. Bakın beni böyle zorlarsanız, hiçbir Fenerbahçe platformuna katılmam. Ben Fenerbahçe için hepinizin taşın altına elinizi sokmanızı istiyorum." sözlerini sarf etti.

''YOKUM DERİM, UMUTLARINIZ KAYBOLUR''

Başkanlık seçimi hakkında da konulan Aziz Yıldırım, "Beni bırakın. Benimle oynarsanız, bir gün çıkar tüm kamuoyu önünde, "Yokum" derim, bütün umutlarınız kaybolur. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. İstemiyorum ve lütfen rica ediyorum siz Fenerbahçe'ye sahip çıkın." ifadelerini kullandı.