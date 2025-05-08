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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'nın şirketi ve Koç Grubu arasında anlaşma olduğuna dair iddiaları yalanladı. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koç Grubu ile sadece 'Sualtı Telefonları' satın alma konusunda işbirliği olduğunu, başka bir işbirliği olmadığını belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'nın şirketiyle ilgili ortaya attığı iddiasını yalanladı.

ALTAYLI ORTAK OLDUKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım'ın şirketi DEARSAN'ın, Koç Grubu ile savunma sanayii konusunda bir anlaşma yaptığını ve Artık bu gemilerin üretiminde Koç Grubu'nun da pay alacağını öne sürdü.

AZİZ YILDIRIM YALANLADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aziz Yıldırım, "Sayın Fatih Altaylı, Halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor. Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma'dan, "Sualtı Telefonları" satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor.

Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin, bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın; sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise, o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim. Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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