Azerbaycanlı Güreşçi Magomedov, Dünya Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı sporcu Magomedkhan Magomedov, Gürcistanlı Givi Matcharashvili'yi mağlup ederek finale yükseldi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldı.

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Magomedov, serbest stil 97 kilodaki yarı final maçında Matcharashvili ile karşı karşıya geldi.

Magomedkhan Magomedov, rakibini 6-1 mağlup ederek finale yükseldi ve Paris 2024 biletini cebine koydu.

Magomedov, finalde yarın Bahreyn'den Akhmed Tazhudinov ile altın madalya mücadelesine çıkacak.

Müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki Azerbaycanlı güreşçi, "Antrenörlerime ve federasyona çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Allah'a şükür hedefime ulaştım ve olimpiyat kotasını aldım. Olimpiyat, her sporcunun hayali. Şimdi olimpiyatlara da en iyi şekilde hazırlanıp Azerbaycan'a bir madalya kazandırmak istiyorum. Bu madalyanın rengi altın olursa daha mutlu olurum." ifadelerini kullandı.