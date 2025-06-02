Azerbaycan, Minifutbol Dünya Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

BAKÜ'de düzenlenen Minifutbol Dünya Şampiyonası'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Törende şampiyon olan Azerbaycan Milli Takımı altın madalya ve kupa ile ödüllendirildi.

Milli Cimnastik Arena'da düzenlenen etkinliğe Dünya Minifutbol Federasyonu Başkanı Filip Juda, Başkan Yardımcısı Peter Kralik, Azerbaycan Minifutbol Federasyonu Başkanı Orkhan Mammadov, Başkan Yardımcısı Taleh Nasibov, Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov ve diğer resmi yetkililer katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Farid Gayibov, şampiyonanın Azerbaycan'da en üst düzeyde organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, elde edilen zafer nedeniyle Azerbaycan halkını tebrik etti.

Ardından söz alan Azerbaycan Minifutbol Federasyonu Başkanı Orkhan Mammadov, turnuva süresince emek veren herkese teşekkür ederek, Bakü'nün bu büyük turnuvaya ev sahipliği yapmasından gurur duyduklarını belirtti.

Sonrasında şampiyon olan Azerbaycan Milli Takımı altın madalya ve kupa ile ödüllendirildi. İkinci sırayı elde eden Macaristan futbolcuları gümüş, üçüncü olan Sırbistan takımı ise bronz madalya ile ödüllendirildi.

Ayrıca 2 Haziran'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen Minifutbol Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Azerbaycan Milli Takımı oyuncularını kabul etti.