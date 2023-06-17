Türkiye Ligleri Azerbaycanlı Futbolcuların Peşinde

Türkiye liglerinden kulüpler Azerbaycanlı futbolcuların peşine düştüElvin Zeynalov: "Azerbaycan futbolunda çok yetenekli isimler var" "Ruslan Hacıyev ve Turan Manafov'un Türkiye'den talipleri var"İSTANBUL, - Azerbaycan ile süregelen dostluklar ağına bir yenisi de futbolda eklenecek.