Milli boksörler, Azerbaycan'da 6 madalya kazandı

Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası İpek Yolu Boks Turnuvası'nda Türk milli sporcular 6 madalya kazandı. Kadınlarda Berfin Kabak altın, Nilay Yaren Çam, Rabia Araz Topuz ve Gamze Soğuksu bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde ise Refik Kartal ve Bedirhan Kalkan altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Bakü'deki organizasyonu 3'er altın ve bronz madalyayla tamamladı.

Turnuvada madalya elde eden milli boksörler şunlar:

Kadınlar

Altın madalya: Berfin Kabak (65 kilo)

Bronz madalya: Nilay Yaren Çam (54 kilo), Rabia Araz Topuz (48 kilo), Gamze Soğuksu (51 kilo)

Erkekler

Altın madalya: Refik Kartal (70 kilo), Bedirhan Kalkan (85 kilo)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Sporcularımıza, verdikleri emek ve sergiledikleri mücadele ruhu için teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece bir madalya değil, disiplinli çalışmanın, sarsılmaz bir inancın ve büyük bir ekibin ortak zaferidir. Bu gurur tablosunda emeği geçen başta teknik heyetimiz ve antrenörlerimiz olmak üzere, sporcularımızın kıymetli ailelerine ve tüm camiamıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
