Azerbaycan'da Şenol Güneş sesleri! Milli takımın başına geçmeye hazırlanıyor
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Giovanni De Biasi ile yolları ayıran Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Türk bir hoca getirmeye karar verdi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren federasyonun, Beşiktaş ile yollarını ayıran Şenol Güneş'e yoğun bir ilgisi var.
Yönetimi altındaki Beşiktaş beklentilerin çok altında bir performans gösterince görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in yeni rotası Azerbaycan olabilir.
TÜRK HOCA İSTİYORLAR
Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, teknik direktör Giovanni De Biasi ile yolları ayıran Azerbaycan Futbol Federasyonu, yeni hocanın Türk olması konusunda ortak fikir birliğine vardı.
İLK HEDEF ŞENOL GÜNEŞ
Federasyon yetkililerin yaptığı toplantıda Şenol Güneş isminin ağır bastığı belirtilirken, yılbaşına kadar kesin kararın verileceği belirtildi.
Kaynak: Haberler.com / Spor