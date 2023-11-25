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Azerbaycan'da Şenol Güneş sesleri! Milli takımın başına geçmeye hazırlanıyor

Giovanni De Biasi ile yolları ayıran Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Türk bir hoca getirmeye karar verdi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren federasyonun, Beşiktaş ile yollarını ayıran Şenol Güneş'e yoğun bir ilgisi var.