AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesinde AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 yenildi.

MERT HAKAN'A TEPKİ YAĞIYOR

Mücadeleye 79. dakikada dahil olan ve oyunda kaldığı sürede yetersiz bir performans sergileyen Mert Hakan Yandaş'a sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti.

İşte Mert Hakan'ın istatistikleri;

UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu maçta mağlup olmaması durumunda tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı. Fenerbahçe'nin en uzun serisi, Ekim 2009-Aralık 2012 arasında oynanan 10 maçtı.