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AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu

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Fenerbahçe'nin deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 yenildiği maçta oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın etkisiz oyunu ve istatistikleri sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti.

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesinde AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 yenildi.

MERT HAKAN'A TEPKİ YAĞIYOR

Mücadeleye 79. dakikada dahil olan ve oyunda kaldığı sürede yetersiz bir performans sergileyen Mert Hakan Yandaş'a sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti.

İşte Mert Hakan'ın istatistikleri;

AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu

AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu

UEFA Avrupa Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 10 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, bu maçta mağlup olmaması durumunda tarihinin en uzun serisine ulaşacaktı. Fenerbahçe'nin en uzun serisi, Ekim 2009-Aralık 2012 arasında oynanan 10 maçtı.

AZ Alkmaar maçında oyuna giren Mert Hakan Yandaş'ın istatistikleri saç baş yoldurdu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıSERT KALEM:

saha dışı istatistikleri top toplama 100 bahçe sulama 100 getir götür ayak işleri 100 huzursuzluk yaratma 100 kavga sataşma 100 boş işlerle uğraşma 100 siz onu saha dışında görün birde :) :)

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Haber Yorumlarıno NAME:

g sarayıyım mert hakandan dogal olarak hazzetmem buyuk takım topcusuda degıl ama türk oyunculara yapılan lınc canımı sıkıyor... aıdıyet duygusu en yuksek olup en az para alan . ama elestrıye geldınmu hepsu tukaka20 mılyonluk nesri zıyech elestrılmez kerem barıs mert hakan elestrılır taraftarın onune atılır yapmayın bole artık

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Yalakalıktan futbol oynamaya vakit ayıramıyor.

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Haber Yorumlarıahmet şahna:

Mert Hakan Fenerbahçe oyuncusu olamaz Fenerbahçe defansına acil hızlı ve pasör bir oyuncu lazım

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Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

kim ki o çapsız anca çirkeflik yapar boş adam onu adam yerine koymayın zaten

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Haber YorumlarıMGk:

Bu kendini Volkan Demirelin falan yerine koymaya çalışıyor ama anlamadığı şu onlar harbi topçuydu sen ne oynuyorsun kimse bilmiyor sırf şov

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Haber YorumlarıAslan41:

çünkü futbolculuğu bıraktı başka mesleğe soyunmuş

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Haber YorumlarıMehmet Ergün:

Bu adam önce dürüst ve centilmen değil.

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Galatasaray’a karşı birkaç çapsız hareket yaparsa,anca taraftarına karşı istatistiği yükselir)))

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Çok büyük oyuncu olmamakla birlikte şu haliyle bile mevcut birçok oyuncudan daha yğksek bir aidiyet duygusuna sahip. Yine çoğundan daha iyi orta yapabilen topu daha iyi kullabilen bir futbolcu. Ama aldığı süreler o kadar kısa ki maça çıktığında futbolu unutmuş gibi oluyor. Aynı sorun Cenk, Oğuz, Levent gibi oyuncular için de geçerli. Mourinho bitirdi bu adamları. Dün hızlı,genç ve fizikli takımlar karşısında geçmişte olduğu gibi yine dotun yaşadı yaşlı ve tecrübeli FB takımı. Asıl sorun bu şsrtlarda bile yaptığı hstaya kızıp İsmail'i ve iyi oynamamasına rağmen topu ileride tutabilecek Maximen'i çıkaran üstüne üstelik onca adsma rağmen ayağı gerçekten bozuk olan Neysri'ye penaltı attıran Mourinho'da. Bu takım geçen yılkikadronun üzerine maliyeti yüksek transferler yaptı. Ayrıca yalan değilse Levent hariç hepsi hocanın isteğine göre yapıldı. Şu halde bu durumun, oynanan ne idüğü belirsiz berbat futbolun birinci sorumlusu Mouriho'dur kanaatimce.

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