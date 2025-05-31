Ayvalıkgücü Belediyespor Şampiyonluğu Kaçırdı, Kongreye Gidiyor

Ayvalıkgücü Belediyespor Şampiyonluğu Kaçırdı, Kongreye Gidiyor
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider olan Ayvalıkgücü Belediyespor, şampiyonluğu son hafta kaybetti ve Play-Off finalinde de mağlup olarak kongreye gitme kararı aldı. Olağan genel kurul 23 Haziran'da yapılacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon lider durumda olmasına rağmen şampiyonluğu son hafta evinde kaçırıp, ardından Antalya'daki Play-Off finalinde de Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-1 kaybederek çifte üzüntü yaşayan Ayvalıkgücü Belediyespor kongreye gidecek. Kırmızı-beyazlıların olağan genel kurulu 23 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'de ilçedeki Nejat Uygur Sahnesi'nde yapılacak. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa yönetim, 30 Haziran Pazartesi günü aynı yer ve saatte seçilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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