Ayvalıkgücü Belediyespor Eskişehir Anadolu'yu mağlup etti

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında Eskişehir Anadolu Spor'u 2-1 mağlup ederek puanını 25'e yükseltti. Maçta Emirhan ve Efe'nin golleriyle öne geçen Ayvalıkgücü, yedikleri penaltı golüne rağmen galibiyeti korudu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta haftaya Play-Off potasında giren Ayvalıkgücü Belediyespor sahasında Eskişehir Anadolu Spor'u 2-1 yenmeyi başardı. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor maçın 37'nci dakikasında Emirhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan Ayvalıkgücü, 82'nci dakikada Efe ile golleri ikiledi: 2-0. Konuk Eskişehir Anadolu, 85'inci dakikada penaltıdan Berat'la farkı ikiye indirse de kazanan Ayvalıkgücü Belediyespor oldu. Bu skorun ardından Ayvalıkgücü puanını 25 puana yükseltti, Eskişehir ekibi ise 12 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
