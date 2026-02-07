Haberler

Ayvalıkgücü 9'da 9 için sahada

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta 8 galibiyetle dikkat çeken Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Denizli İdmanyurdu 1959 ile kritik bir maça çıkacak. Aynı gün Uşakspor Eskişehirspor'u konuk ederken, Balıkesirspor düşme hattındaki Afyonspor'la karşılaşacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 8 galibiyet elde ederek 19 hafta sonunda 40 puanla 3'üncü sırada yer bulan Ayvalıkgücü Belediyespor yarın evinde Play-Off hedefleyen 33 puanlı Denizli İdmanyurdu 1959 ile kozlarını paylaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki randevu saat 15.00'te başlayacak. Grupta 35 puan toplayan 6'ncı basamaktaki Uşakspor, 42 puanlı zirve takipçisi Eskişehirspor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda lider Kütahyaspor'a 2-1 kaybeden 5'inci Balıkesirspor ise düşme hattındaki Afyonspor'a misafir olacak. Bu karşılaşmalarda da ilk düdük 15.00'te çalacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
