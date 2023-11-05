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Ayvalıkgücü Belediyespor, Mardin 1969 Spor'u mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, taraftarının önünde Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. Hüseyin'in attığı golle galibiyeti elde eden Ayvalıkgücü Belediyespor, lider Aliağa Futbol ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.