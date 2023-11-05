Ayvalıkgücü Belediyespor, Mardin 1969 Spor'u mağlup etti
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, taraftarının önünde Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. Hüseyin'in attığı golle galibiyeti elde eden Ayvalıkgücü Belediyespor, lider Aliağa Futbol ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, taraftarının önünde Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Ayvalık ekibine galibiyeti getiren golü 78'inci dakikada Hüseyin kaydetti. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor, haftayı 1 puanla kapatan lider Aliağa Futbol ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor