Ayvalıkgücü Belediyespor – İzmir Çoruhlu: 9-1

Ayvalıkgücü Belediyespor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta play-off'u garantilemek için sahasında İzmir Çoruhlu'yu 9-1 mağlup etti. Bu ağır yenilgi sonrasında İzmir temsilcisi küme düştü.

AYVALIKGÜCÜ Belediyespor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta play-off'u garantilediği maçta sahasında İzmir Çoruhlu'yu 9-1 mağlup etti. Bu ağır yenilginin ardından İzmir temsilcisi ligde kalma umutlarını yitirerek küme düştü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ayvalıkgücü, 7'nci dakikada Furkan'ın golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekipte Yağız Haydar, 16 ve 19'uncu dakikalarda attığı gollerle farkı kısa sürede üçe çıkardı. İlk yarının son anlarında, 45'inci dakikada Hüseyin'in golüyle skor 4-0 oldu.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor, 51'inci dakikada kazanılan penaltıyı Emirhan'ın gole çevirmesiyle durumu 5-0 yaptı. 67'nci dakikada bir penaltı daha kazanan ev sahibi ekipte bu kez Baha topun başına geçerek skoru 6-0'a taşıdı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde Tugay farkı yediye çıkarırken, İzmir Çoruhlu 71'inci dakikada Muhammet'in golüyle tek sayısını buldu. Kalan bölümde oyunun kontrolünü bırakmayan Ayvalıkgücü, 86'ncı dakikada Murat ve 89'uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkan Emirhan'ın golleriyle karşılaşmayı 9-1 kazandı.

Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor ligi 59 puanla 4'üncü sırada tamamlayarak play-off'ta 3'üncü sıradaki Karşıyaka ile eşleşti. İzmir Çoruhlu ise 23 puanda kalarak 3'üncü Lig'e veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor

Talimatı verdi: Fenerbahçe'nin yıldızını satın aldırıyor
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

İran, Trump'a anında yanıt verdi! Asla geri adım atmıyorlar
Sokak kedisi, dükkanda asılı haldeki döneri yedi

Yer İstanbul! Dönercide skandal görüntüler