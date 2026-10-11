Ayvalıkgücü Belediyespor, Denizli İdmanyurdu'nu 90'da 1-0 yenerek 13 puana ulaştı

Ayvalıkgücü Belediyespor, Denizli İdmanyurdu'nu 90'da 1-0 yenerek 13 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Denizli İdmanyurdu'nu Atakan Akbulut'un 90'ıncı dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ayvalıkgücü 6 haftada 13 puana ulaşırken Denizli İdmanyurdu 2 puanla düşme hattında kaldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışının iddialı takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda galibiyeti bulunmayan Denizli İdmanyurdu'nu son anlarda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı Atakan Akbulut'un 90'ıncı dakikadaki golüyle kazanan Ayvalıkgücü 6 hafta sonucunda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle puanını 13 yaptı. Denizli İdmanyurdu ise 2 puanla düşme hattında kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı