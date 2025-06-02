Ayvalıkgücü Belediyespor Başkanı Mehmet Babayiğit Görevinden Ayrılıyor

Ayvalıkgücü Belediyespor Başkanı Mehmet Babayiğit Görevinden Ayrılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalıkgücü Belediyespor Başkanı Mehmet Babayiğit, 6 yıl süren görev süresinin ardından Play-Off hüsranları ve final kayıplarının ardından yeniden aday olmayacağını açıkladı. Kulüp için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

AYVALIK,

3'üncü Lig'de üst üste 3 sezon Play-Off'ta hüsran yaşayan, bu yıl şampiyonluğu son hafta kaybettikten sonra Play-Off finalinde de 2'nci Lig'in kapısından dönen Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan Mehmet Babayiğit görevinden ayrılıyor. Kırmızı-beyazlılarda Babayiğit, kulübün resmi sosyal medya sayfalarından veda mesajı yayınlayarak 23 Haziran'da düzenlenecek genel kuruldu yeniden aday olmayacağı duyurdu. Ayvalıkgücü'nde 6 yıldır başkanlık yapan Babayiğit, "Son üç sezondur taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmak bizlere hem gurur hem de güç verdi. 38 yıl sonra Ayvalık halkına yeniden 2. Lig final heyecanını yaşatmanın onurunu ve mutluluğunu tattık. Ancak son 1 ayda iki final kaybetmenin acısı ve hüznü benim için tarif edilemez. Çünkü Ayvalıkgücü bizim için sadece bir kulüp değil, bir sevda. 6 yıllık süreçte bizlere inanan, destek olan, hiçbir zaman yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Lütfen haklarınızı helal edin. Benim de tüm haklarım sizlere helaldir. Ama artık dinlenme vakti geldi.

Çünkü çok yorulduk, çok yıprandık, Şimdi sıra biraz soluklanmakta. Sevdamız aynı kalacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek

AK Parti'de bayramlaşma programı netleşti! 3 parti ziyaret edilmeyecek
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var

Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.