Ayvalıkgücü Belediyespor, Bandırmaspor'dan Emirhan Ayhan'ı Kiraladı

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan orta saha Emirhan Ayhan'ı kiraladı. 19 yaşındaki futbolcu Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2 yıllık imza attı. Bandırmaspor'dan yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan Ayhan, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıllığına Ayvalıkgücü Belediyespor'a kiralık olarak gönderilmiştir. Emirhan'a yeni takımında başarılar diliyor, gelişimini yakından takip edeceğimizi belirtmek istiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor