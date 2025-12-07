Haberler

Ayvalıkgücü Belediyespor - Balıkesirspor: 1-0

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesir derbisinde evinde Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta ev sahibi ekibin golünü 45+2'nci dakikada Yağız Haydar Doğan attı. Ayvalıkgücü Belediyespor, maçta 10 kişi kaldı ama galibiyetini korudu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesir derbisinde Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanan 12'nci hafta mücadelesinde ev sahibi ekip 45+2'nci dakikada Yağız Haydar Doğan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Ayvalıkgücü Belediyespor'da Mustafa Miroğlu, 59'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka Ayvalık ekibinin galibiyeti ile sona erdi: 1-0. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor 19 puana ulaşırken, Balıkesirspor 21 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com

