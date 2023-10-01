Ayvalık Altın Palet Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi; Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Altın Palet Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Spor Toto, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen yarışmalarda, Dünyada sadece bir benzeri İtalya'nın Portofino kentinde bulunduğu belirtilen kırmızı mercanlarının yanı sıra farklı balık türlerine de ev sahipliği yapan Ayvalık'ın su altı zenginliklerinin de tanıtılması hedefleniyor.

TSSF tarafından her yıl Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki dalış merkezlerinde gerçekleşen şampiyonada 22 sporcu en güzel su altı video ve fotoğraf görüntülerini çekebilmek için birbirileriyle kıyasıya yarışıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sualtı Görüntüleme Teknik Kurulu Üyesi Hanife Küçükler, Altın Palet Su Altı Görüntüleme Türkiye finalinin Ayvalık'ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün birinci yarışmalarımıza başlayacağız. Yarın ikincisi olacak. Dört ayrı yarışma dalışı yapacağız. Burada 22 sporcumuz var. Bunlardan 5'i video dalında, 4'ü hem video hem de fotoğraf dalında, diğerleri de fotoğraf dalında mücadele ediyor. Amacımız, Türkiye'nin su altı güzelliklerini görmek, tanıtmak. Aynı zamanda milli takımımıza sporcu yetiştirmek. Çünkü gerçekten su altı görüntüleme dalın da çok iyi bir milli takımımız var. Bir ay sonra Küba'da ülkemizi temsil edecekler. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel dereceler elde ettik. Bir yandan onları yetiştiriyoruz. Su altı güzelliklerimizi de tanıtmış oluyoruz. Şu anda Ayvalık'tayız. Ayvalık, su altı zenginliği açısından çok canlı bir yer. Kırmızı mercanlarının yanı sıra kendine özgü su altı canlıları açısından çok zengin. Bu su altı görüntüleme sayesinde o güzellikleri insanlarla buluşturmuş oluyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı ve TSSF Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Sarıgül, Ayvalık'ın Balıkesir'in misafir odası olduğunu vurgulayarak, "Bu misafir odamızın gerçekten müthiş doğal güzellikleri var. Bu güzellikleri hem ülkemize hem de tüm dünyaya tanıtabilmek için buradayız. Bu yüzden de TSSF'nin Su Altı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nı burada yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda Dünya Şampiyonası'nı da Ayvalıkımızda yapmak istiyoruz. Kırmızı Mercanları tüm dünyaya tanıtmak en büyük idealimiz. Geçen sene 29 Ekim'de Cumhuriyet Dalışı yapmıştık. Çok güzel ses getirmişti. Tanıtım anlamında Almanya'da gerçekleşen Düsseldorf Bot Fuarı'nda binlerce insana bu güzellikleri izlettirebilme fırsatı yakalamıştık. İnşallah demin de söylediğim gibi Ayvalık'ın su altı güzelliklerini hem turizmi, hem su altı turizmini geliştirebilmek adına dünyaya duyurabilmek hem de su altı sporlarına ilgiyi arttırabilmek için bu yönde çalışmalarımız sürecektir. Zaten bu çalışmaları yapabilmek adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bizlere talimat verdi. Bu talimat gereği de Balıkesir'imizin misafir odası olan Ayvalık'ımızın su altı güzelliklerini tüm dünyaya göstereceğiz" diye konuştu.

Ayşegül Şener: "Eşimle geçen sene dünya dördüncüsü olmuştuk"

Geçtiğimiz yıl Portekiz'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye dördüncülük başarısını getiren TSSF Su Altı Görüntüleme Milli Takım sporcularından Ayşegül Şener de, federasyonun her yıl düzenlediği Altın Palet Su Altı Görüntüleme yarışmasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eşiyle birlikte su altı videoları dalında mücadele ettiklerini aktaran Şener, "Yurt içinde düzenlenen Altın Palet Su Altı Görüntüleme yarışmalarında puan toplayan yarışmacılar, milli takıma girmeye de hak kazanıyorlar. Milli takıma seçildikten sonra da iki senede bir Avrupa Şampiyonası, iki senede bir de Dünya Şampiyonası olmak üzere CMAS'ın (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) uluslararası görüntüleme yarışmalarına katılıyoruz. Biz de eşimle geçen sene Portekiz'in Madeira Adaları'nda ülkemizi temsil etmiş ve dünya dördüncüsü olmuştuk" dedi. - BALIKESİR