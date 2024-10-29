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Aysel Özkan, Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Aysel Özkan, Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
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Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Aysel Özkan, 64 kiloda koparmada 97 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya elde etti. Şampiyonada Türkiye, toplamda 31 madalya kazandı.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Aysel Özkan, bronz madalya elde etti.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun akşam seansında 23 yaş altı kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, podyuma çıktı.

Aysel Özkan, koparmada 97 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, silkmede 114 kiloyla beşinci olurken, toplamda ise 211 kiloyla yine beşinci sırada yer aldı.

Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı, 13 altın, 11 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 31'e ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Aysel Özkan Türkiye Polonya Spor

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