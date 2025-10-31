Haberler

Aysel Özkan, Avrupa İkincisi Oldu

Aysel Özkan, Avrupa İkincisi Oldu
Milli halterci Aysel Özkan, Gençler ve 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda gümüş madalya kazanırken, silkmede 120 kiloluk kaldırışıyla altın madalya aldı. Türkiye, şampiyonada toplamda 26 madalya ile başarılı bir performans sergiledi.

Milli halterci Aysel Özkan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonanın 4. gününde milli sporculardan Aysel Özkan, silkmede 120 kiloluk kaldırışıyla altın madalya, toplamda da 216 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Avrupa ikincisi olan Aysel Özkan, koparmada ise 96 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda 11 altın, 7 gümüş ve 8 bronz kazanan milli sporcuların toplam madalya sayısı 26'ya ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
