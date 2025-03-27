- Aysel Önder: "Altın madalya ve birincilikle döneceğiz"

Milli sporcu Aysel Önder:

"2028 Los Angeles'ta kendi rekorumu kıracağım"

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk paralimpik madalyalı özel sporcusu Aysel Önder, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya ile döneceklerini söyledi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran, finalde ise gümüş madalya alan Aysel Önder, Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda başarılarına yenisini eklemek istiyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde Ataköy Atletizm Salonu'nda şampiyonanın hazırlıklarını tamamlayan Önder, kamp süreci ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Önder, "Olimpiyat Oyunları'ndan sonra hazırlık sürecine devam ettik. Avrupa şampiyonasına gidiyoruz. Altın madalya ve birincilikle döneceğiz. Takım olarak da güzel derecelerle ülkemize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"2028 Los Angeles'ta kendi rekorumu kıracağım"

Paris'te elde ettiği başarı sonrası geri dönüşlerin nasıl olduğu sorusunu da yanıtlayan milli sporcu, "Paris'ten sonra çok güzel geri dönüşlerim oldu; sosyal medya ve sosyal hayatımda. Onun haricinde 2028 Los Angeles'a hazırlanıyoruz. Asıl hedefim o. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ufak bir sıkıntıdan dolayı ikinci oldum. Onun küçük bir intikamı diyebilirim. 2028'e onu saklıyorum. Orada kendi rekorumu kıracağım. Altın madalya ile ülkeme dönmeyi planlıyorum" diye konuştu.