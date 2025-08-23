Aysel Önder, 400 metre T20 Dünya Rekorunu Geliştirdi

Özel sporcu Aysel Önder, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında 400 metre T20 dünya rekorunu 54.96 saniyeden 54.80 saniyeye indirerek geliştirdi.

Özel sporcu Aysel Önder, İzmir'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu geliştirdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Aysel, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 54.96 saniyeyle kırdığı dünya rekorunu, 54.80 saniyeye indirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
