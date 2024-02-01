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Ayşegül Arslanlı Özdemir Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Ayşegül Arslanlı Özdemir, 56 kg K1 Bayanlarda bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu, dünya şampiyonasında birincilik hedefliyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Ayşegül Arslanlı Özdemir bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 22-29 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Şampiyonada, 56 kg K1 Bayanlarda mücadele eden Ayşegül Arslanlı Özdemir, bronz madalya kazandı.

Özdemir'in başarısı, Federasyon Başkanı Salim Kayıcı tarafından da tebrik edildi. Ayşegül Arslanlı Özdemir, düzenli antrenmanlarıyla bu başarıyı elde ettiğini belirterek, "Antrenörüm Umut Yasan ile birlikte çok çalıştık. Bu madalya, emeklerimizin karşılığı oldu" diye konuştu.

Başarılı sporcu, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek dünya şampiyonasında birinciliği almak istediğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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