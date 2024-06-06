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Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor! Icardi'den Galatasaray taraftarını kahreden hareket

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Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur'un görevini bırakmasının ardından ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir harekete imza attı. Icardi, Instagram profilinde yer alan 'Galatasaray' öne çıkarılanlar kısmını kaldırdı. Arjantinli yıldızın bu hareketi ayrılık sinyali olarak değerlendirildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, golcü futbolcunun ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etmişti.

Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur'un görevinden istifa etmesinin ardından sarı-kırmızılılardan ayrılacağı konuşulan Mauro Icardi'den ayrılık sinyali veren bir hareket geldi.

GALATASARAY FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Cimbom'daki 2 sezonunda da şampiyonluk yaşayan ve geride bıraktığımız sezonun da gol kralı olan Arjantinli yıldız, Instagram profilinde yer alan ' Galatasaray' öne çıkarılanlar kısmını kaldırdı.

ERDEN TİMUR'A DUYGUSAL VEDA

Icardi, Galatasaray'a transferinde büyük rol oynayan Erden Timur'a görevi bırakmasının ardından "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz. Bu kulüp için ne kadar savaştığını çok az kişi biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler" sözleriyle veda etmişti.

ROMANO AYRILMA İHTİMALİNİ DUYURMUŞTU

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Mauro Icardi'nin ayrılığının oldukça güçlü bir ihtimal haline geldiğini iddia etmişti.

Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor! Icardi'den Galatasaray taraftarını kahreden hareket

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Bükücü:

Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Güzel golcü, eğer giderse Cincon kaybeder

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