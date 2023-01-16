Ayrılığın üstünden 24 saat bile geçmedi! Konyaspor, yeni hocayı çok çabuk buldu

Teknik direktör İlhan Palut'la yolları ayıran Konyaspor, 24 saat geçmeden koltuğu doldurdu. Yeşil-Beyazlı ekip, son olarak Partizan'ı çalıştıran Aleksandar Stanojevic ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Sırp teknik direktör son olarak geçen sezon ülkesinde Partizan'ı çalıştırmıştı.

PALUT'UN GİDİŞİ SÜRPRİZ OLDU

Konyaspor, yaklaşık 2,5 yıldır takımın başında bulunan başarılı hoca İlhan Palut'la 16 Ocak günü yollarını ayırdı. Palut, Konyaspor tarihinde en fazla puan ortalamasını yakalayan hoca olmuştu. Ligde 7. sırada bulunan Yeşil-Beyazlı ekipteki bu ayrılığa taraftarlar büyük tepki gösterdi. Palut'un ayrılığının üstünden 24 saat geçmeden Sırp hoca ile prensipte anlaşmaya varıldı.

SIRP HOCANIN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Süper Lig ekibinin, 49 yaşındaki Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Stanojevic, 2020-22 arasında çalıştığı Partizan'da 2.42 puan ortalaması yakalamıştı. 49 yaşındaki hoca Partizan ile 2 lig şampiyonluğu, 1 kez de Sırbistan Kupası zaferi yaşadı.