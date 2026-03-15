Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası olağanüstü toplantı gerçekleşmişti. Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin Domenico Tedesco ile gerçekleştirdiği toplantının detayları belli oldu. Sarı-lacivertlilerde ayrılığı engelleyen ana sebebin Tedesco'nun 6 milyon euroluk tazminatı olduğu belirtildi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından bir toplantı yaptı.
  • Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun 2027 sonuna kadar sözleşmesi olup yıllık yaklaşık 4 milyon Euro kazandığını ve tazminat maliyetinin 6 milyon Euro'yu bulduğunu belirledi.
  • Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun tazminat maliyeti nedeniyle hem Tedesco'nun hem de Devin Özek'in şimdilik görevlerine devam etmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve ekibi, Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından bir araya gelerek Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in geleceğine yönelik toplantı yaptı.

KULÜP BİNASINA TOPLANTIYA ÇAĞIRILDILAR

Bu toplantının ardından Fenerbahçe yönetimi, dün saat 16.00'da teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'i de kulüp binasına toplantıya çağırmıştı. Tedesco ve Özek ile Başkan Sadettin Saran arasında uzun süren bir toplantı gerçekleştirildi.

YÖNETİMDEN İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Genç teknik adam, bir motivasyon kaybı yaşandığını, takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını Saran'a özellikle belirtti. Daha sonra yönetim kurulunu toplayan Saran, ekibi ile İtalyan hocanın devam edip etmemesi yönünde bir görüşme yaptı. Bazı isimler hoca ile yola devam kararını onaylarken, bazıları da yolların ayrılması gerektiğini belirtti.

TAZMİNAT AYRILIĞA ENGEL OLDU

Toplantıda asıl önemli konulardan biri ise Tedesco'nun tazminatıydı. Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 4 milyon Euro kazanan ve 2027 sonuna kadar sözleşmesi olan 40 yaşındaki hocanın maliyetinin 6 milyon Euro'yu bulması da yönetimin yollarını ayırmasında en önemli etken oldu. Bu rakamları göz önünde tutan Fenerbahçe'de hem Devin Özek'in hem de Tedesco'nun şimdilik devam etmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Pahalı takımına da yazıknonları çalıştırsın. Diyeceğim ama. 4 milyon yıllık alan adamın 6 milyon tazminatımı olur. Tazminatsız teknik adamlar alın. Boş verin. Nasılsa bir halt olmayacak nizden. Tüm takımı satın. Bahise açık ve sonucu belli olan ligde ancak öyle oynayalım. L0tfen ya.

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

gitse ne olur gitmese ne olur bu saaten sonra giren girmiş çıkan çıkmış ali koç saran ve tedesco otururlar gs şampiyonluk gösterisini izler ler

Haber YorumlarıPikachu hd:

atma ziyaaa

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Dun yazmıştım ortalık karışacak diye

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

