Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve ekibi, Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından bir araya gelerek Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in geleceğine yönelik toplantı yaptı.

KULÜP BİNASINA TOPLANTIYA ÇAĞIRILDILAR

Bu toplantının ardından Fenerbahçe yönetimi, dün saat 16.00'da teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'i de kulüp binasına toplantıya çağırmıştı. Tedesco ve Özek ile Başkan Sadettin Saran arasında uzun süren bir toplantı gerçekleştirildi.

YÖNETİMDEN İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Genç teknik adam, bir motivasyon kaybı yaşandığını, takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını Saran'a özellikle belirtti. Daha sonra yönetim kurulunu toplayan Saran, ekibi ile İtalyan hocanın devam edip etmemesi yönünde bir görüşme yaptı. Bazı isimler hoca ile yola devam kararını onaylarken, bazıları da yolların ayrılması gerektiğini belirtti.

TAZMİNAT AYRILIĞA ENGEL OLDU

Toplantıda asıl önemli konulardan biri ise Tedesco'nun tazminatıydı. Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 4 milyon Euro kazanan ve 2027 sonuna kadar sözleşmesi olan 40 yaşındaki hocanın maliyetinin 6 milyon Euro'yu bulması da yönetimin yollarını ayırmasında en önemli etken oldu. Bu rakamları göz önünde tutan Fenerbahçe'de hem Devin Özek'in hem de Tedesco'nun şimdilik devam etmesi konusunda fikir birliğine varıldı.